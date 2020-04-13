Видео: Андреа Бочелли дал концерт в пустом Миланском соборе

12 апреля, в пасхальное воскресенье знаменитый итальянский певец Андреа Бочелли выступил в пустом Миланском соборе.
Концерт транслировался онлайн на его YouTube-канале. Его просмотрели более двух миллионов человек. По словам певца, его выступление должно стать "посланием любви, исцеления и надежды".
Андреа Бочелли - это самый успешный классический артист современности. Уже более двух десятилетий он радует мир своим божественным голосом, уникальным тембром и обширным репертуаром - от оперных шедевров до популярной музыки.
Галерея: концерт Андреа Бочелли в Риге