Пн, 13.04.2020
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Видео: Андреа Бочелли дал концерт в пустом Миланском соборе

Андреа Бочелли

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

12 апреля, в пасхальное воскресенье знаменитый итальянский певец Андреа Бочелли выступил в пустом Миланском соборе. 

Концерт транслировался онлайн на его YouTube-канале. Его просмотрели более двух миллионов человек. По словам певца, его выступление должно стать "посланием любви, исцеления и надежды". 

Андреа Бочелли - это самый успешный классический артист современности. Уже более двух десятилетий он радует мир своим божественным голосом, уникальным тембром и обширным репертуаром - от оперных шедевров до популярной музыки. 

Галерея: концерт Андреа Бочелли в Риге 

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