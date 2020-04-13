Онлайн-концерт группы Little Big посмотрели более 3 миллионов человек

Концерт проходил в одном из клубов, куда заранее была привезена аппаратура. Пурсикин заверил, что весь персонал использовал средства защиты и дезинфекции. Уже за день работа над концертом шла полным ходом.

Зрителей в зале не было. Был лишь один верный фанат, который был полностью облачен в спецкостюм.

На протяжении всего выступления Илья не забывал благодарить зрителей и своего единственного фаната в зале. Во время выступления было несколько перерывов. Музыканты отвечали на вопросы поклонников, которые присылали их онлайн. Это были вопросы и личного характера, о коллективе и гастролях. За самые лучшие вопросы были вручены призы.

Во время концерта прозвучали самые популярные хиты группы - "Faradenza", "Skibidi", "I`m OK", "Lolly Bomb", "Go Bananas", "Uno", "Rock-Papper-Siccors" и многие другие.

"Для нас это большая честь! Тем более эфир смотрело больше трех миллионов — это неслыханно! Спасибо вам за то, что подарили возможность выступать перед тремя миллионами", - сказал Илья Прусикин.

Little Big — российская панк-поп-рэйв-группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Артисты должны были представлять Россию на "Евровидении-2020" с песней "UNO", но из-за пандемии коронавируса конкурс отменился.