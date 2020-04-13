Более 1500 проверок, 12 дел: полиция отчиталась о работе на Пасху

Большая часть нарушений, как и в предыдущие дни, была связана с несоблюдением ограничений на собрания людей и требований самоизоляции.

Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений или запретов, установленных на время объявленного правительством чрезвычайного положения, предусматривает для физических лиц штраф от 10 до 2000 евро, а для юридических лиц - от 140 до 5000 евро.

Как сообщалось, Госполиция впервые применила максимальный штраф в размере 2000 евро за несоблюдение требований карантина и самоизоляции.

10 апреля работники Госполиции проводили проверку того, находится ли дома обязанный соблюдать строгую самоизоляцию из-за заболевания Covid-19 мужчина 1989 года рождения, и констатировали, что он самоизоляцию не соблюдает. На мужчину был наложен максимальный штраф за нарушение ограничений или запретов, установленных на время объявленного правительством чрезвычайного положения, в размере 2000 евро.