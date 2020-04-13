Сюткин, Хабенский, Макаревич и другие артисты записали песню в поддержку медиков
Российские музыканты, артисты театра и кино опубликовали совместный видеоролик, в котором исполнили песню "Люди в белых халатах". Автором идеи проекта стал лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев.
Цель видеоролика в том, чтобы выразить благодарность медицинским работникам, борющимся сегодня с пандемией коронавируса. На создание видео ушло три дня, а главным посылом клипа стал призыв соблюдать самоизоляцию для помощи в борьбе с распространением коронавируса. Об этом Кортнев сообщил ТАСС.
В видеоролике приняли участие Камиль Ларин, Найк Борзов, Нонна Гришаева, Константин Хабенский, Татьяна Лазарева, Михаил Козырев, Максим Леонидов, Андрей Макаревич, Максим Виторган, Евгений Маргулис, Леонид Барац, Максим Покровский, Валерий Сюткин, группа "Несчастный случай" и многие другие.
Песня "Люди в белых халатах" была написана в 1967 году композитором Эдуардом Колмановским на слова поэта Льва Ошанина. Её исполнял певец Владимир Трошин.
По состоянию на 13 апреля в России зарегистрировано 2558 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных - 18328 человек.