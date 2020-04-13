Сюткин, Хабенский, Макаревич и другие артисты записали песню в поддержку медиков

Цель видеоролика в том, чтобы выразить благодарность медицинским работникам, борющимся сегодня с пандемией коронавируса. На создание видео ушло три дня, а главным посылом клипа стал призыв соблюдать самоизоляцию для помощи в борьбе с распространением коронавируса. Об этом Кортнев сообщил ТАСС.