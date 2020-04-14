Дети ищут своих родителей в Латвии: может, вам что-то известно об этих людях?

Рябову Людмилу 1947-49 г. р., которая проживала в городе Лиепая, в районе Тосмаре, ищет дочь Наталья. Последняя встреча была в 1992 году.

Таисию Даниловну Давыдову 1949 г. р. ищет сын Борис. "Я родился в Риге. Моя мама жила в Екабпилсе в 1983 году. Знаю, что у меня была бабушка Анна".

Татьяну Кехере 1957 г. р. ищет сын Оярс. "Я родился в 1984 году в городе Даугавпилс. Моей маме тогда было 28 лет".

Архангельскаю Ларису 1948 г. р. ищет дочь Инесса. Она также ищет своих сестер и братьев.

Марию Федоровну Акимову ищет дочь Ирена. "Я родилась 1969 году в Риге. Может, у меня есть сестры и братья".

Пельш Валентину 1956 г. р. ищет дочь Надежда. "У Валентины была еще дочь Наташа. До 1981 года мама проживала в городе Лудза".

Савельеву Людмилу Александровну 1948 г. р. ищет дочь Анна. "Я родилась в 1985 году".

Силву Алксне 1966-67 г. р. ищет сын Виестурс. "Ищу биологическою маму".

Николаеву Светлану Александровну 1963 г. р. ищет сын Александр. "Я родился в 1986 году. Ищу биологическою маму".

Неонилу Софроновну Семенову 1939 г. р. ищет дочь Алена. "Моя мама работала на химзаводе городе Даугавпилс крутильщицей".

Пышкину Ирину 1952 г. р., которая проживает в Риге, в Пурвциемсе, ищет дочь Татьяна.

Дайниса Дексниса ищет дочь Кристина. "Отец может проживать в городе Алуксне".

Николая Федорова 1949 г. р. ищет сын Александр.

Александра Бычкова 1950 г. р. ищет дочь Светлана. "Отец проживал в Риге на проспекте Виестура".

Леонида Шматова, который жил в Юрмале, ищет дочь Леся.

Шмединьша Андриса 1964-65 г. р. ищет сын Юрий. "Очень хочу найти своего отца".

Рысина Владимира 1957 г. р. из Лиепаи ищет дочь Марина.

Павлова Бориса 1977 г. р. ищет сын Богдан. "Последная встреча с отцом была в 2000 году".

Кундзиньша Яниса 1951 г. р. ищет сын Артур. "Отец проживал в Силенской волости".

Лемешонока Константина, который проживает в Екабпиле, ищет дочь Нелда. "Я родилась в городе Акнисте Екабпилсского района, и тогда меня звали Нелда".

Если вам известно, где могут находиться люди, которых ищут их дети, или вы увидели в списке свое имя, просим написать или позвонить добровольному помощнику программы "Жди меня" в Латвии Мартиньшу Зиебергсу.

Если вы по каким-то причинам не хотите общаться со своими родными и близкими, просим также сообщить, чтобы вас больше не искали.

Э-мейл: martins.ziebergs@inbox.lv, моб. тел. 29923833.