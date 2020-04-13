Выходные: вопреки запрету, люди устраивали вечеринки и искали попутчиков

Сотрудники Рижской муниципальной полиции (RPP) получили вызов в одну из столичных квартир. Прибывшие на место сотрудники RPP обнаружили в квартире восемь человек, часть из них были приболевшими.

"Частные вечеринки, на которые люди приглашают незнакомцев, такое ощущение, что это Вальпургиева ночь пациентов - половина с симптомами", - рассказал представитель RPP Андрей Аронов. Также он сообщил, что на Мангальсале наблюдался наплыв рыбаков.

Что касается штрафов, то в Риге они составляли от 10 до 100 евро.

В общей сложности с пятницы сотрудники Госполиции в сотрудничестве с муниципальной полицией разных городов провели 6000 проверок, составлено 114 протоколов - чаще всего за нарушение запрета на сборища.

В Алуксне некого мужчину за повторное нарушение правил социального дистанцирования оштрафовали на 1000 евро. И, как уже сообщал RUS.TVNET, в эти выходные впервые применен максимальный штраф: некий мужчина с Covid-19 решил прокатиться на машине, хотя ему было запрещено покидать дом. Его оштрафовали на 2000 евро.

В сети Facebook осуждению со стороны многих пользователей подверглось объявление в группе "Резекне - Рига": люди искали компанию, с кем вернуться обратно в столицу после празднований в латгальских деревнях.

По словам и. о. начальника Госполиции Андрея Гришина, общее использование автомобиля не ограничено, однако полицейские, которые контролируют движение на дорогах, призывают людей так не делать - не нужно подвергать риску себя и других.

Видео: Сюжет телеканала TV3 о нарушениях в пасхальные выходные