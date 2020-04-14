Стас Михайлов подтвердил, что перенес коронавирус

"Сам никогда не думал, что с этим столкнусь, но, к сожалению, это правда. И уже тест Роспотребнадзора подтвердил, что у меня действительно был коронавирус.

И мои слова были актуальны на тот момент, когда я сделал заявление. И я об этом ни чуть не жалею, потому что это все во имя спасения жизней и помощи вам, потому что вы должны знать, как действовать и что нужно делать в такой ситуации", - написал артист.

Он указал, что уже получил большое количество сообщений о том, что сейчас люди вовремя обратились в больницы, и у многих оказался коронавирус.

"Вы должны понимать, что своевременное обращение к врачам и уважительное отношение к себе и окружающим даст хороший результат. Самоизоляция - это лучшее для нас сегодня! Поймите, мы должны думать не только о себе, а еще и о тех, кто рядом! Время покажет и все расставит на свои места!" - подчеркнул он.

Напомним, ранее певец переболел двусторонней пневмонией. Михайлов делал тесты на коронавирус, но они были отрицательными. Артист даже публиковал видео, в котором он дома делает тест на коронавирус и у него были выработаны антитела. Позже он обратился к Роспотребнадзору.