Почему я толстею на карантине? Причины и решение

Постоянное нахождение дома = снижение активности

Портал рекомендует чаще двигаться по квартире и устраивайте себе домашние тренировки. Поскольку теперь наши маршруты состоят из походов по комнатам, наш организм стал тратить намного меньше энергии.

Семешов рекомендует все телефонные звонки проводить на ходу: таким образом вы сможете наладить количество шагов за день. Помимо этого, можно создать мини-сессии упражнений, уделяя 5-10 минут в час разминке.

Переедание и неправильный рацион

Круглосуточная доступность холодильника - один из главных факторов набора лишнего веса. К тому же рацион всё больше может состоять совсем не из полезных продуктов.

Эксперт советует следить за общим объёмом съеденного: этот момент нужно взять под контроль, если есть потребность изменить внешний вид. По его мнению замкнутое пространство, идеальная возможность контролировать содержимое холодильника и процесс приготовления - дело в желании.

Дефицит жидкости в организме

Издание советует чаще пить чистую воду, сразу же как почувствовали жажду. Также можно установить себе напоминания на телефоне. Причиной набора веса может быть и недостаточное кол-во выпиваемой воды, поскольку это влияет на метаболизм.

Эксперт отмечает, что воду не заменит ни одна другая жидкость: ни пакетированные соки, кофе и даже чай.

Отсутствие полноценного сна

Лучшего всего соблюдать режим сна и ложиться спать пораньше, чтобы выспаться. Недосып - прямая дорога к дефициту жизненных сил, пробуждению аппетита, изменению гормонального фона, снижению обменных процессов, повышению уровня сахара в крови и скоплению жидкости в организме.

Эксперт советует просыпаться и ложиться спать в разные дни. К тому же нужно определить необходимое вам количество сна.

Стресс

Выявите психологическую причину стресса и поскорее постарайтесь устранить её. Стресс вредит нам не только на психологическом уровне, но и на физиологическом.

Приём лекарств

Следует проконсультироваться с врачом, который выписывает вам лекарственные препараты. Большое количество принимаемых медикаментов приведёт к колебаниям веса из-за снижения функции детоксикации организма, нарушения активности ферментов, усвоение пищи ухудшится. Это главная причина, почему серьёзные препараты запрещено назначать себе самому.

Гормональные изменения

Очень важно регулярно наблюдаться у врача, чтобы следить за гормональным фоном.

В некоторых случаях гормональные изменения приводят к замедлению обмена веществ. Например, женщины во время менопаузы могут набрать вес, а их бёдра и брюшная полость увеличится из-за снижения уровня эстрогена.

Помимо этого, у девушек перед критическими днями вес также немного увеличивается.

Болезни, которые влияют на гормональный фон, опасны также и для мужчин. Потому регулярные проверки у доктора — обязательны.