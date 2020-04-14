Вт, 14.04.2020
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В Instagram-аккаунте Анастасии Заворотнюк появилась новая запись

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: https://www.instagram.com/lindakristel_lab/?hl=en

На Instagram-странице актрисы Анастасии Заворотнюк появилась новая публикация.

От имени артисты было опубликовано поздравление для фигуристки и партнерши Петра Чернышева по льду Татьяны Навки. 

"Здоровья, благополучия, любви, еще более ярких горизонтов, еще более смелых планов и еще более грандиозного исполнения всех идей и мечтаний! Спасибо за дружбу и поддержку!"  - сообщалось в тексте. 

Были опубликованы также несколько фотографий Чернышева с партнершей.

"Настенька, спасибо, любимая", - ответила в комментариях Навка.

Напомним, первые сообщения о болезни Анастасии Заворотнюк появились в СМИ в августе 2019 года. Известно, что семья и родные артистки не контактируют с прессой. О нынешнем состоянии звезды ничего не известно.

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