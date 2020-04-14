В Instagram-аккаунте Анастасии Заворотнюк появилась новая запись

От имени артисты было опубликовано поздравление для фигуристки и партнерши Петра Чернышева по льду Татьяны Навки.

"Здоровья, благополучия, любви, еще более ярких горизонтов, еще более смелых планов и еще более грандиозного исполнения всех идей и мечтаний! Спасибо за дружбу и поддержку!" - сообщалось в тексте.

Были опубликованы также несколько фотографий Чернышева с партнершей.

"Настенька, спасибо, любимая", - ответила в комментариях Навка.

Напомним, первые сообщения о болезни Анастасии Заворотнюк появились в СМИ в августе 2019 года. Известно, что семья и родные артистки не контактируют с прессой. О нынешнем состоянии звезды ничего не известно.