В Instagram-аккаунте Анастасии Заворотнюк появилась новая запись

От имени артисты было опубликовано поздравление для фигуристки и партнерши Петра Чернышева по льду Татьяны Навки.
"Здоровья, благополучия, любви, еще более ярких горизонтов, еще более смелых планов и еще более грандиозного исполнения всех идей и мечтаний! Спасибо за дружбу и поддержку!" - сообщалось в тексте.
Были опубликованы также несколько фотографий Чернышева с партнершей.
"Настенька, спасибо, любимая", - ответила в комментариях Навка.
Напомним, первые сообщения о болезни Анастасии Заворотнюк появились в СМИ в августе 2019 года. Известно, что семья и родные артистки не контактируют с прессой. О нынешнем состоянии звезды ничего не известно.
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