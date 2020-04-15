Танцы на балконе! Флешмоб Гудкова поддержали тысячи людей

10 апреля российская группа Cream Soda выпустила видеоклип на песню группы "Хлеб" - "Плачу на техно". За 5 дней видео на YouTube посмотрели больше трёх миллионов раз, а затем припев из этой песни стал вирусным и в других социальных сетях.
Инициатором нового танцевального флешмоба стал Александр Гудков, который в своём Instagram разместил видео, как он энергично танцует на балконе.
Челлендж сопровождается хештегом #плачунатехно, а в самом флешмобе успели поучаствовать уже десятки знаменитостей и просто креативных пользователей Сети. Смотрим!