Ср, 15.04.2020
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Танцы на балконе! Флешмоб Гудкова поддержали тысячи людей

ФОТО: instagram.com/yourdaddy_kit

10 апреля российская группа Cream Soda выпустила видеоклип на песню группы "Хлеб" - "Плачу на техно". За 5 дней видео на YouTube посмотрели больше трёх миллионов раз, а затем припев из этой песни стал вирусным и в других социальных сетях.

Инициатором нового танцевального флешмоба стал Александр Гудков, который в своём Instagram разместил видео, как он энергично танцует на балконе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Челлендж сопровождается хештегом #плачунатехно, а в самом флешмобе успели поучаствовать уже десятки знаменитостей и просто креативных пользователей Сети. Смотрим!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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