Елена Летучая: "Справляюсь с болью с помощью медикаментов"

На сайте шоу указано, что Летучая, которая выступала в паре с Владом Квартиным, всю неделю тренировала по пять часов до поздней ночи, но врачи вынесли вердикт: на танцпол ни ногой.

"Мы только что узнали, что у меня серьёзная травма - перелом десятого ребра, которая не позволяет дальше танцевать. Я думала, что это ушиб, и румбу мы танцевали с переломом на обезболивающих", - рассказала Летучая.

По прогнозам медиков, телеведущая не сможет танцевать ещё около двух ближайших недель. Подписчики расстроились из-за того, что Летучая не сможет продолжить борьбу, так как их пара считалась одной из самых перспективных на проекте.

"Чувствую себя немного подавленной, потому что хотела танцевать. Справляюсь с болью с помощью медикаментов. Потому что с этим переломом я протанцевала целый танец. Румба была полностью исполнена под обезболивающими", - откровенно рассказала Елена порталу WomanHit.