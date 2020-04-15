Елена Летучая: "Справляюсь с болью с помощью медикаментов"

Российская телеведущая Елена Летучая прекратила участие в шоу "Танцы со звёздами" из-за того, что сломала ребро. Об этом сообщается на официальном сайте шоу телеканала "Россия 1".
На сайте шоу указано, что Летучая, которая выступала в паре с Владом Квартиным, всю неделю тренировала по пять часов до поздней ночи, но врачи вынесли вердикт: на танцпол ни ногой.
"Мы только что узнали, что у меня серьёзная травма - перелом десятого ребра, которая не позволяет дальше танцевать. Я думала, что это ушиб, и румбу мы танцевали с переломом на обезболивающих", - рассказала Летучая.
По прогнозам медиков, телеведущая не сможет танцевать ещё около двух ближайших недель. Подписчики расстроились из-за того, что Летучая не сможет продолжить борьбу, так как их пара считалась одной из самых перспективных на проекте.
"Чувствую себя немного подавленной, потому что хотела танцевать. Справляюсь с болью с помощью медикаментов. Потому что с этим переломом я протанцевала целый танец. Румба была полностью исполнена под обезболивающими", - откровенно рассказала Елена порталу WomanHit.
Жюри надеется, что как только Елена поправится, она всё-таки сможет выступить в рамках проекта со своим танцем, но уже не в качестве конкурсанта, а как гость.