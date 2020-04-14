Российская исполнительница Татьяна Буланова вышла на связь с поклонниками из больницы. Она разместила на своей странице в Instagram фото.
Певица поблагодарила фанатов за беспокойство и забот.
"Спасибо всем, кто неравнодушен и переживает за мое здоровье! Уже все хорошо! Сейчас в больничке, немного обследуют и подлечат! Берегите свое здоровье!" - написала она.
51-летняя артистка также разместила фотографию своего ужина. Булановой принесли макароны с подливкой и котлету.
Буланову в комментариях поддержали звездные коллеги Елена Воробей, Анна Семенович и многие другие.
Напомним, несколько дней назад стало известно, что Татьяна Буланова находится в реанимации. Известно, что певица была в предынсультном состоянии.