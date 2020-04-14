Вт, 14.04.2020
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Татьяна Буланова вышла на связь с поклонниками

Татьяна Буланова

ФОТО: https://www.instagram.com/buslya/

Российская исполнительница Татьяна Буланова вышла на связь с поклонниками из больницы. Она разместила на своей странице в Instagram фото. 

Певица поблагодарила фанатов за беспокойство и забот. 

"Спасибо всем, кто неравнодушен и переживает за мое здоровье! Уже все хорошо! Сейчас в больничке, немного обследуют и подлечат! Берегите свое здоровье!" - написала она. 

51-летняя артистка также разместила фотографию своего ужина. Булановой принесли макароны с подливкой и котлету. 

Буланову в комментариях поддержали звездные коллеги Елена Воробей, Анна Семенович и многие другие. 

Напомним, несколько дней назад стало известно, что Татьяна Буланова находится в реанимации. Известно, что певица была в предынсультном состоянии.

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