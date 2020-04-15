Не теряйте связи с бабушкой и дедушкой: идеи для виртуального общения с пожилыми людьми

Samsung и врач-психотерапевт Тарас Иващенко предлагают несколько идей для ежедневных ритуалов, которые стоит ввести, чтобы не забыть о регулярном общении с пожилыми членами семьи во время социального дистанцирования.

Пожилые люди нуждаются в поддержке также для выполнения простых ежедневных задач, чтобы в качестве меры предосторожности они могли избежать посещения аптеки или продуктового магазина. Стоит предложить сделать это для них и передать необходимые вещи бесконтактным способом. Однако следует помнить, что, хотя физическая дистанция постепенно становится привычкой, потеря социальных контактов может быть особенно неприятной и способствовать одиночеству. Поэтому важно поддерживать постоянную связь со старшими родственниками и другими пожилыми знакомыми.

"Во время физического дистанцирования активный контакт с семьей уменьшается, потому что мы больше не ходим в гости, и каждый из нас сидит у себя дома. У пожилых людей это может вызвать или усугубить чувство одиночества. Но мы можем уменьшить его, даже просто позвонив", — рассказывает Тарас Иващенко, врач, психотерапевт и специалист в психосоматике.

К счастью, многие пожилые люди уже освоили современные технологии, используя смартфон или компьютер. В наши дни интеллектуальные функции этих устройств можно использовать как никогда ранее — для общения с семьей и близкими, чтения новостей, прогулки по виртуальным музеям или просмотра записей спектаклей театра.

Традиция видеозвонков. Чтобы отогнать чувство одиночества и уединения, Вы можете ввести ритуал — ежедневную или вечернюю видеосвязь.

"Визуальное общение усиливает ощущение присутствия", — добавляет Иващенко.

Эту традицию также можно развить в виде совместного обеда или зарядки с обеих сторон экрана. Возможность видеть близких людей, хотя и виртуально, может значительно улучшить Ваше настроение. Простейшим приложением, которое позволяет делать это на Вашем смартфоне, является Whatsapp, Google Duo, Skype также популярен.

Ежедневная поддержка. Напомните всем членам семьи и другим сверстникам регулярно посылать виртуальный привет, фотографию или просто спрашивать о самочувствии или настроении старшего поколения семьи. Они также будут рады получить звонок с просьбой о совете или специальном рецепте. Психотерапевт говорит:

"Хотя сами родители, бабушки и дедушки могут не звонить и не хотят никого беспокоить, сейчас важно помнить о регулярном общении на ежедневной основе, чтобы физическая дистанция не превращалась в эмоциональную".

Движение для тела и ума. Предложите установить ежедневное напоминание на смартфоне, чтобы двигаться, например, заниматься спортом прямо дома. Врач-психотерапевт Иващенко добавляет, что в настоящее время консультации физиотерапевтов и врачей также доступны в виртуальной среде, если пожилым людям нужна индивидуальная поддержка.

Также возможно составить культурную программу, которая в настоящее время широко доступна в Интернете, например, записи театральных представлений, фильмов, сделанных в Латвии, виртуальных музеев. Это также подарит новые впечатления, чтобы обсудить вместе позже.

Большинство из этих идей легко реализовать, а основные функции смартфона не сложны в использовании. Здесь могут быть полезны некоторые детали, чтобы пожилым людям было легче видеть, что отображается на экране. Например, Вы можете включить Easy Mode в настройках телефона Samsung (в разделе "Дисплей"), что приведет к увеличению значков и текста. В разделе "Доступность" Вы можете изменить размер и стиль шрифта, увеличить их контрастность. Светлый текст на черном фоне улучшает читабельность, а также уменьшит нагрузку на глаза, если телефон долгое время используется в темноте. Также полезна функция "Окно лупы", которая увеличивает то, что видно на экране — как классическая лупа. Возможно, стоит задуматься о планшете, так как он имеет еще больший экран, который облегчит просмотр мелких деталей.

Также важно активировать "функцию SOS" на смартфоне — она работает при быстром нажатии кнопки питания на боковой панели телефона три раза. Изображение, снятое передней и задней камерами, и пятисекундная аудиозапись будут отправлены на контакты, которые указаны для данной функции.