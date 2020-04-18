"Они не хотят отдыхать и зарабатывают больше эстонцев": угроза потери работящих украинцев

"Выращивание капусты сейчас не сокращается. Также покупательское поведение людей показывает, что базовых товаров сейчас уходит больше".

Посевная площадь Яагумяэ, по словам Тимми, такая же, как в прошлом году: капусты - 155 гектаров, картофеля - 105, моркови - 14 и столько же брюквы. "Свеклы в этом году меньше, поскольку ее потребление в последнее время снизилось", - сказал Тимми, отметив, что оставшаяся земля пойдет под зерновые, рапс и горох.

По словам Тимми, у работников хутора Яагумяэ не нашли коронавирус ни на производстве, ни в сфере торговли. "В наших продовольственных центрах и магазинах весь персонал проверили и не нашли ни одного заболевшего. Кажется, что после этой новости сразу увеличилось число посетителей магазинов. Но видно, что люди всерьез боятся и обдумывают каждый шаг", - говорит он.

"Люди все равно хотят есть. Потребление наших основных товаров - мяса, зерновых и овощей - остается на прежнем уровне", - говорит вырумааский фермер.

Клубничные поля в ожидании работ по посадкам

Руководитель Helme Maasikakasvatuse OÜ Андрус Хорн сказал, что предприятие в последние годы для сбора ягод использует украинцев. "Но сейчас кажется, что в этом году ситуация с использованием иностранной рабочей силы усложнится", - говорит Хорн.

"Еще есть немного времени, мы сейчас еще не знаем, смогут ли украинцы приехать к нужному времени, - говорит Хорн. - Весенние работы, надеемся, сможем сделать с помощью местных, до сезона сбора клубники еще почти два месяца. Будет видно".

Самая большая нужда в рабочей силе, по его словам, возникнет в начале мая, когда начнутся посадки. "Тогда на поле потребуется несколько десятков работников, но думаю, что через все трудности мы найдем этих людей и весенние работы будут выполнены за счет местных. А для сбора клубники надо минимум 80-90 человек. В этот период может быть тяжело", - сказал Хорн.

"Если эстонцы еще, может быть, пойдут работать на поле, то, например, немцы, финны и голландцы не пойдут точно.

В этих странах ситуация может стать катастрофической, - сказал Хорн, заверив, что зарплаты у эстонцев и украинцев одинаковые. - Сейчас делаем все, что в наших силах, а через несколько месяцев посмотрим, как будем собирать урожай".

Местных рабочих не хватает

В прошлом году, по словам Хорна, у них клубнику собирали почти 80 работников, из которых украинцев было более 40 человек. "Еще три-четыре года назад собирали все только эстонцы. Но зарплаты эстонцев так выросли, что они начали предпочитать просто отдыхать. Таких, кто ищет такой дополнительный заработок, больше нет", - говорит он.

По опыту Хорна, украинцы очень замотивированы. "Эстонец может пойти домой и позвонить, что живот болит или кто-то близкий заболел. Позже выяснится, что на следующий день обещали хорошую погоду и сборщик ягод решил поехать к морю. Или певческий праздник, какой-то день рождения, Иванова ночь и так далее".

Украинцы, напротив, по словам Хорна, постоянно на месте и хотят работать каждый день.

"Они работают 10-12 дней подряд, и тут чуть ли не насильно даешь им выходной. У эстонцев же летом различные соблазны. Это сложно для работодателя.

Зарплата немаленькая и для эстонцев, но украинцев эта сумма мотивирует, конечно, больше. Второй момент, что они приезжают сюда работать, а не сидеть", - говорит он.

"Если говорить о размере зарплаты, для меня неважна почасовая ставка, но надо получить необходимые килограммы клубники, - сказал Хорн. - Если увеличить почасовую оплату труда работников на два-три евро, это не значит, что их пальцы будут двигаться быстрее. Они будут двигаться в том же темпе. В то же время работа тяжелая, надо 8-10 часов подряд серьезно трудиться. Это не сбор ягод с корзинкой у бабушки".