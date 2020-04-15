Винькеле: "Компенсация в размере 700 евро для медиков - издевательство со стороны государства"

На прошлой неделе Министерство здравоохранения сообщило, что вскоре будет создано предложение о компенсации вызванных простоем убытков медицинскому персоналу государственных и муниципальных медучреждений.

По словам Винькеле, компенсация зарплат медиков с помощью принятого в стране механизма пособий за простой, предусматривающего ограничение в 700 евро, выглядела бы издевательством со стороны государства.

Однако решения о том, каким именно будет механизм поддержки медиков, пока не принято.

По словам министра, сейчас рассматривается вариант ограничения размера выплат за простой для медиков тремя минимальными зарплатами, что составляет 1290 евро.

После создания упомянутого механизма поддержки медиков он будет передан на рассмотрение правительства.