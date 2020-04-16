680 коек. Концертный зал "Евровидения-2020" стал больницей для пациентов с Covid-19

Роттердамский культурный центр Ahoy, где в мае должен был пройти конкурс "Евровидение-2020", был преобразован в медицинский центр для приема больных с Covid-19. В помещении находятся 680 больничных коек. Об этом сообщает Reuters.
Перепрофилирование было проведено за две недели, в понедельник, 20 апреля, центр откроется для пациентов и начнет с помощи тем заболевшим, которые не нуждаются в госпитализации.
В Нидерландах число инфицированных коронавирусом превысило 28 000 человек, более 3100 больных умерли.
Ahoy был выбран как площадка "Евровидения-2020" после того, как голландский исполнитель Дункан Лоуренс в прошлом году стал победителем конкурса с песней под названием Arcade.
Ранее сообщалось, что вместо отмененного песенного конкурса "Евровидение" покажут онлайн-концерт "Европа сияет светом". Онлайн-шоу будет транслироваться вместо большого финала в субботу, 16 мая, в 21:00.
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