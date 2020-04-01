Ср, 1.04.2020
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Вместо "Евровидения" покажут онлайн-концерт

Сцена "Евровидение-2020"

ФОТО: NPO/AVROTROS/NOS

Вместо отмененного ранее песенного конкурса "Евровидение" покажут онлайн-концерт "Европа сияет светом". Об этом говорится в сообщении на официальном сайте "Евровидения".

Известно, что в концерте примут участие конкурсанты прошлых лет, а также участники этого года. 

Онлайн-шоу "Евровидение: Европа сияет светом" будет транслироваться вместо большого финала в субботу, 16 мая, в 21.00.

Организаторы обратились ко всем вещателям тех стран, которые должны были принять участие в конкурсе в этом году, с просьбой транслировать этот концерт.

Напомним, что 65-й международный песенный конкурс "Евровидение" должен был проходить в Роттердаме с 12 по 16 мая. 18 марта было объявлено о первой за всю историю конкурса отмене и его переносе на 2021 год.

Галерея: Сцена "Евровидения-2020" в Нидерландах

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