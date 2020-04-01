Вместо "Евровидения" покажут онлайн-концерт

Известно, что в концерте примут участие конкурсанты прошлых лет, а также участники этого года.

Онлайн-шоу "Евровидение: Европа сияет светом" будет транслироваться вместо большого финала в субботу, 16 мая, в 21.00.

Организаторы обратились ко всем вещателям тех стран, которые должны были принять участие в конкурсе в этом году, с просьбой транслировать этот концерт.

Напомним, что 65-й международный песенный конкурс "Евровидение" должен был проходить в Роттердаме с 12 по 16 мая. 18 марта было объявлено о первой за всю историю конкурса отмене и его переносе на 2021 год.