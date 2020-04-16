"Все ради сенсации": Сергей Шнуров объяснил зачем пошутил про заражение Covid-19

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал представителям СМИ, что его громкое заявление в Instagram о заболевании коронавирусом - это просто шутка. Об этом сообщил канал Super.ru.
"Все для и ради сенсации. Контекст шутливой беседы и разговора ни о чем еще ни один вирус не отменял", - цитирует музыканта издание Life.ru.
Сергей Шнуров подчеркнул, что подобные заявления делаются официально, а не в соцсетях.
Музыкант пошутил о заражении коронавирусом во время прямого эфира в Instagram-аккаунте футболиста Александра Кержакова.
"Не приезжай ко мне, потому что я болею коронавирусом", — сказал он. Шнуров также объяснил, что ходит в магазин в маске и солнечных очках.
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