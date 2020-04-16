Чт, 16.04.2020
Если вы слышите, что австрийцы или испанцы что-то собираются смягчать, имейте в виду, что те ограничения, которые применяются в их странах, очень жесткие, поэтому даже со всеми смягчениями в Австрии и Испании они все равно будут строже, чем в Латвии. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Звезды
  • "Все ради сенсации": Сергей Шнуров объяснил зачем пошутил про заражение Covid-19

"Все ради сенсации": Сергей Шнуров объяснил зачем пошутил про заражение Covid-19

Сергей Шнуров

ФОТО: скриншот видео

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал представителям СМИ, что его громкое заявление в Instagram о заболевании коронавирусом - это просто шутка. Об этом сообщил канал Super.ru.

"Все для и ради сенсации. Контекст шутливой беседы и разговора ни о чем еще ни один вирус не отменял", - цитирует музыканта издание Life.ru.

Сергей Шнуров подчеркнул, что подобные заявления делаются официально, а не в соцсетях.

Музыкант пошутил о заражении коронавирусом во время прямого эфира в Instagram-аккаунте футболиста Александра Кержакова.

"Не приезжай ко мне, потому что я болею коронавирусом", — сказал он. Шнуров также объяснил, что ходит в магазин в маске и солнечных очках.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ