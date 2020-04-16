Чт, 16.04.2020
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Фото: Вера Брежнева снялась топлес и показала идеальную фигуру

Вера Брежнева

ФОТО: скриншот видео

Популярная исполнительница Вера Брежнева поделилась с подписчиками своими секретами диеты на период самоизоляции. Артистка также разместила пикантный снимок топлес, чтобы продемонстрировать то, как разгрузочные дни помогли ей сохранить идеальную фигуру. 

38-летняя звезда подобно расписала фолловерам свой распорядок разгрузочных дней, которые помогли сохранить фигуру на карантине. 

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"Как бы я ни старалась правильно питаться, уже говорила, что я живой человек... Для того, чтобы помогать своему организму я устраиваю мягкие разгрузочные дни. Я не вегетарианка. Но я и не ем красное мясо. Только птицу, рыбу, яйца (перепелиные, так как на куриные аллергия). И в свои разгрузочные дни я убираю весь животный белок. Получаются веганские дни", - написала Вера. 

Певица отметила, что полностью убираю глютен, сахар и все молочные продукты.

"Что остается, спросите вы? Отвечаю: Крупы, овощи, бобовые, орехи, семена, ягоды и фрукты. Это и есть мои разгрузочные дни. В среднем получается один разгрузочный день в неделю. В идеале сделать два дня в неделю", - указала Брежнева. 

Блондинка подчеркнула, что важнопить достаточное количество воды. ⠀

"Я не делаю полного голодания - я к нему пока еще не готова", - подытожила она. 

Свои рекомендации Вера сопроводила пикантным снимком из ванной. Исполнительница снялась топлес и лишь слегка прикрыла грудь руками. 

Стоит сказать, что фото уже собрало 15,5 тысяч лайков и свыше 450 комментариев. 

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