Фото: Вера Брежнева снялась топлес и показала идеальную фигуру

38-летняя звезда подобно расписала фолловерам свой распорядок разгрузочных дней, которые помогли сохранить фигуру на карантине.

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"Как бы я ни старалась правильно питаться, уже говорила, что я живой человек... Для того, чтобы помогать своему организму я устраиваю мягкие разгрузочные дни. Я не вегетарианка. Но я и не ем красное мясо. Только птицу, рыбу, яйца (перепелиные, так как на куриные аллергия). И в свои разгрузочные дни я убираю весь животный белок. Получаются веганские дни", - написала Вера.

Певица отметила, что полностью убираю глютен, сахар и все молочные продукты.

"Что остается, спросите вы? Отвечаю: Крупы, овощи, бобовые, орехи, семена, ягоды и фрукты. Это и есть мои разгрузочные дни. В среднем получается один разгрузочный день в неделю. В идеале сделать два дня в неделю", - указала Брежнева.

Блондинка подчеркнула, что важнопить достаточное количество воды. ⠀

"Я не делаю полного голодания - я к нему пока еще не готова", - подытожила она.

Свои рекомендации Вера сопроводила пикантным снимком из ванной. Исполнительница снялась топлес и лишь слегка прикрыла грудь руками.

Стоит сказать, что фото уже собрало 15,5 тысяч лайков и свыше 450 комментариев.