Винькеле: больницы и без радикальных изменений в работе смогут принять пациентов c Covid-19

Это заявление министр сделала в контексте своего высказывания о том, что, согласно нынешним прогнозам эпидемиологов и инфектологов, "пик" количества инфицированных и госпитализированных пациентов ожидается 25 апреля.

В то же время министр подчеркнула, что это только прогноз.

По словам Винькеле, Латвия в отношении ожидаемого количества больных Covid-19 и госпитализированных пациентов, возможно, будет в гораздо лучшей ситуации, чем многие другие страны Европы.

Как сообщалось, Кабинет министров принял решение о продлении чрезвычайного положения в Латвии до 12 мая. Государство ввело ряд мер поддержки затронутых кризисом жителей Латвии и предпринимателей.