Чт, 16.04.2020
То, что Лукашенко сказал про водку и работу в поле, как и про то, что в стране нет паники, может указывать не столько на нежелание сеять панику, а в очередной раз - на его хозяйственный подход. Исследователь Центра исследований политики Восточной Европы Беате Ливданска
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • Винькеле: больницы и без радикальных изменений в работе смогут принять пациентов c Covid-19

Винькеле: больницы и без радикальных изменений в работе смогут принять пациентов c Covid-19

ФОТО: AFP/SCANPIX

Прогнозируемое количество больных Covid-19 и госпитализированных пациентов в латвийских больницах можно будет обслужить без радикальных изменений в организации работы медучреждений, заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле во время дебатов в парламенте 16 апреля. 

Это заявление министр сделала в контексте своего высказывания о том, что, согласно нынешним прогнозам эпидемиологов и инфектологов, "пик" количества инфицированных и госпитализированных пациентов ожидается 25 апреля.

В то же время министр подчеркнула, что это только прогноз.

По словам Винькеле, Латвия в отношении ожидаемого количества больных Covid-19 и госпитализированных пациентов, возможно, будет в гораздо лучшей ситуации, чем многие другие страны Европы.

Как сообщалось, Кабинет министров принял решение о продлении чрезвычайного положения в Латвии до 12 мая. Государство ввело ряд мер поддержки затронутых кризисом жителей Латвии и предпринимателей.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ