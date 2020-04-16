Видео ⟩ Поющая стюардесса из airBaltic выпустила акустическую версию своей новой песни

"Все мой песни изначально звучат в простом инструментальном варианте, именно так, как эта акустическая версия, и был придуман мой трек "Алькатрас", - сообщила Кристина в разговоре с TVNET.

Она отметила, что песня, с таким названием, написанная еще год назад, оказалась очень символична тому, что происходит сейчас в мире.

"Поэтому я бы хотела поделиться с вами тем, что меня вдохновило к созданию этой композиции, и о чем же она на самом деле!" - сказала она.

Кристина объяснила, что "Алькатрас" - это остров в заливе Сан-Франциско, на территории которого была основана первая армейская тюрьма длительного содержания. Да, ее песня называется так же, но имеет переносное значение.

"Главная мысль - это заточение, и в тоже время высвобождение страхов, освобождение от внутренних самоубеждений и иллюзий. У всех есть страхи, заложниками которых мы порой становимся.

Кристина Иванчикова (AGAMMA) ФОТО: Пресс-фото

Страх потерять человека, сделать что-то не так, переживая "что же будет дальше?". Со временем приходит понимание того, что главное, признаться себе: "Да, мне бывает страшно!" - убеждена она.

Кристина желает всем отпускать на волю все то, что создает внутреннее ощущение несвободы. Она уверена, что результатом обязательно станет внутреннее ощущение гармонии и любви, в первую очередь, к себе.

"Я хочу сделать традицией делиться со своими слушателями, первоначальным звучанием своих песен. Потому что все мы разные, а подача звука и текста под "разным углом" дает возможность донести смысл и поделиться сокровенным, с еще большим количеством людей", - подытожила она.