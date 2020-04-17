Пт, 17.04.2020
В Чернобыле был один поражающий фактор, потом чётко отработанная помощь при этом факторе. А здесь, вот эта беда, она как снег на голову свалилась. Мы видели, что было в Китае, Италии, Испании, но никто до конца не понимает, что это за штука. Она очень подвержена мутациям. Валерий Вечорко, главврач больницы №15
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Made in LV
  • "Да, все плохо!": Маркус Рива о поиске нового жилья, отмене концерта в Лос-Анджелесе и стрессе

"Да, все плохо!": Маркус Рива о поиске нового жилья, отмене концерта в Лос-Анджелесе и стрессе
"В чем фишка?" - Спецвыпуск на карантине

Маркус Рива

ФОТО: скриншот видео

В Латвии продлен режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса Covid-19. RUS.TVNET продолжает снимать передачу "В чем фишка?" в "домашнем режиме". На этот раз у нас состоялся разговор с латвийским исполнителем и диджеем Маркусом Ривой

Маркус рассказал, что за последнее время он выпустил целых три песни на русском языке и одну на латышском. На композицию "Врешь" он снял забавный клип в стиле 80-х и 90-х. В нем Рива кардинально изменил стиль. 

"Надо постоянно придумывать новый стиль", - сказал он нам. 

В качестве примера певец указал, что многие артисты меняли свои образы - Мадонна или The Weeknd. 

Он также добавил, что с отменой "Евровидения-2020" все произошло не случайно. Он не прошел национальный отбор, значит - так должно было быть, иначе было бы еще большее разочарование. 

"Все в жизни происходит так, как должно... Но был такой облом", - заметил Маркус. 

Ему жаль Саманту Тину, ведь она почти столько же раз, сколько и Маркус, пыталась попасть на этот конкурс. 

Кроме того, певец развеял слухи о своих финансовых проблемах. 

"Да, все плохо... Не могу сказать, что с деньгами проблемы. Всегда все может быть по-другому. Потому что я такой артист, который зарабатывает и снова вкладывает в свою музыку", - объяснил он. 

Рива указал, что в тот момент, когда все побежали покупать туалетную бумагу и гречку, она стал задумываться о том, что произойдет, когда все остановится на месяц или три и не будет концертов. Был момент паники, но тем не менее артист остался жить в той же квартире, где он жил. 

С наступлением пандемии, конечно, отменились гастроли и многочисленные концерты.

Среди них несколько концертов в России и Украине, а в мае Маркус должен был выступать в Лос-Анджелесе. 

"Конечно, это неприятно, но я понимаю, что есть люди, у кого ситуация хуже, чем у меня", - указал он. 

Рива считает, что сейчас отличное время, чтобы лучше узнать себя и изучить себя. Он рассказал, что даже попробовал себя в качестве повара и приготовил полезный фитнес-батончик. 

Впрочем, это лишь краткий пересказ нашего разговора. Полную версию смотрите в новом выпуске передачи "В чем фишка?". 

Видео: Интервью с латвийский исполнителем Маркусом Ривой

Интервью также доступно в нашем аудиоподкасте: 

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ