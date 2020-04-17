"Да, все плохо!": Маркус Рива о поиске нового жилья, отмене концерта в Лос-Анджелесе и стрессе

Маркус рассказал, что за последнее время он выпустил целых три песни на русском языке и одну на латышском. На композицию "Врешь" он снял забавный клип в стиле 80-х и 90-х. В нем Рива кардинально изменил стиль.

"Надо постоянно придумывать новый стиль", - сказал он нам.

В качестве примера певец указал, что многие артисты меняли свои образы - Мадонна или The Weeknd.

Он также добавил, что с отменой "Евровидения-2020" все произошло не случайно. Он не прошел национальный отбор, значит - так должно было быть, иначе было бы еще большее разочарование.

"Все в жизни происходит так, как должно... Но был такой облом", - заметил Маркус.

Ему жаль Саманту Тину, ведь она почти столько же раз, сколько и Маркус, пыталась попасть на этот конкурс.

Кроме того, певец развеял слухи о своих финансовых проблемах.

"Да, все плохо... Не могу сказать, что с деньгами проблемы. Всегда все может быть по-другому. Потому что я такой артист, который зарабатывает и снова вкладывает в свою музыку", - объяснил он.

Рива указал, что в тот момент, когда все побежали покупать туалетную бумагу и гречку, она стал задумываться о том, что произойдет, когда все остановится на месяц или три и не будет концертов. Был момент паники, но тем не менее артист остался жить в той же квартире, где он жил.

С наступлением пандемии, конечно, отменились гастроли и многочисленные концерты.

Среди них несколько концертов в России и Украине, а в мае Маркус должен был выступать в Лос-Анджелесе.

"Конечно, это неприятно, но я понимаю, что есть люди, у кого ситуация хуже, чем у меня", - указал он.

Рива считает, что сейчас отличное время, чтобы лучше узнать себя и изучить себя. Он рассказал, что даже попробовал себя в качестве повара и приготовил полезный фитнес-батончик.

Впрочем, это лишь краткий пересказ нашего разговора. Полную версию смотрите в новом выпуске передачи "В чем фишка?".

Видео: Интервью с латвийский исполнителем Маркусом Ривой

Интервью также доступно в нашем аудиоподкасте: