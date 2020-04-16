"Жена не любит, когда я работаю из дома". Бэнкси нарисовал крыс в туалете

16 апреля на Instagram-странице анонимного художника Бэнкси (Banksy) появились фотографии из его квартиры с изображением крыс.
Всего художник изобразил девять грызунов.
"Жена не любит, когда я работаю из дома", - подписал свой пост Бэнкси.
Крысы были изображены в "разгромленном" туалете. Каждая из них вписывалась в интерьер и была нарисована в действии. Появилось ощущение, что каждое из животных занято своим делом.
К примеру, одна из них сидела на зеркале, другая разматывала рулон туалетной бумаги, а третья и вовсе делала засечки, будто бы считала дни до завершения карантина.
Напомним, последняя работа Бэнкси, которая появилась в Бристоле в День святого Валентина - это изображение девочки, стреляющей из рогатки по большому красному сердцу.
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