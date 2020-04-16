Чт, 16.04.2020
Я думаю, сейчас одна большая часть людей нормально приспособилась к бытовым изменениям, но есть часть людей, которым трудно с ними согласиться, у многих проблемы могут быть связаны и с происходящим на рынке труда. Зане Авотиня, директор общества Skalbes, психолог

"Жена не любит, когда я работаю из дома". Бэнкси нарисовал крыс в туалете

Бэнкси

ФОТО: https://www.instagram.com/banksy/

16 апреля на Instagram-странице анонимного художника Бэнкси (Banksy) появились фотографии из его квартиры с изображением крыс. 

Всего художник изобразил девять грызунов.

"Жена не любит, когда я работаю из дома", - подписал свой пост Бэнкси.

Крысы были изображены в "разгромленном" туалете. Каждая из них вписывалась в интерьер и была нарисована в действии. Появилось ощущение, что каждое из животных занято своим делом. 

К примеру, одна из них сидела на зеркале, другая разматывала рулон туалетной бумаги, а третья и вовсе делала засечки, будто бы считала дни до завершения карантина. 

Напомним, последняя работа Бэнкси, которая появилась в Бристоле в День святого Валентина - это изображение девочки, стреляющей из рогатки по большому красному сердцу.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ