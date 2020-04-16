Священник неэтично высказался о Грете Тунберг. Он лишился работы на LTV

В частности, комментируя деятельность шведской активистки Тунберг, Дауме сказал, что иногда думает об этой девочке "злые мысли" и, по его мнению, людей с такими взглядами необходимо просто "пинать".

После таких высказываний продюсерское объединение HansaMedia, которое готовит передачу Saknes debesīs для латвийского телевидения, приняло решение отстранить Дауме от работы ведущего.

Видео: Tuvāk sev ar Annu Rozīti (фрагмент на 11:09 минуте)

Отметим, что передача Saknes debesīs выходит в эфире LTV1 каждое воскресенье. Там рассматриваются вопросы духовности, этики и морали.

Передача существует с 2015 года, Дауме был ее ведущим с 2018 года. Уже в это воскресенье, 19 апреля, место Дауме займет Илмар Латковскис, который обсудит риски внутреннего напряжения и агрессии в это непростое кризисное время в мире.

Сам Дауме в социальной сети Facebook написал:

"Я извиняюсь перед обществом Латвии и очень сожалею о случившемся. Я не хотел разжигать ненависть или задеть кого-либо. Это происшествие вызывает во мне глубокие размышления и обязательство улучшить культуру речи и мысли. Спасибо всем, кто отреагировал и помог мне".