Covid-19: в Ухане пересмотрели число умерших, повысив его на 50%

Таким образом, по данным местных властей, в городе погибло в общей сложности 3869 человек.

В заявлении руководства провинции Хубэй говорится, что число жертв было пересмотрено на основе последних данных, предоставленных медицинскими учреждениями, и того факта, что некоторые пациенты с болезнью Covid-19 скончались дома из-за переполненности больниц на ранних стадиях эпидемии.

Уже и ранее статистические данные Китая об эпидемии коронавируса подвергались сомнению как за рубежом, так и в самом Китае.

Общее число зарегистрированных в Ухане случаев инфекции увеличилось на 325 и в настоящее время достигает 50 333.

Галерея: Китай открыл Ухань. Люди покидают город