Пт, 17.04.2020
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Little Big примут участие в концерте Евровидения

Little Big

ФОТО: Пресс-фото

Популярная российская группа Little Big примет участие в онлайн-концерте, который станет альтернативой Евровидению в этом году. Об этом пишет Lenta.ru.

Концерт состоится 16 мая. Трансляция пройдет на сервисе YouTube. 

Сообщается, что в программе заявлен 41 участник, но это не будет конкурс. Все артисты будут выступать из своих локаций. 

Напомним, вместо отмененного ранее песенного конкурса "Евровидение" покажут онлайн-концерт "Европа сияет светом". Об этом говорится в сообщении на официальном сайте "Евровидения".

Известно, что в концерте примут участие конкурсанты прошлых лет, а также участники этого года. 

Онлайн-шоу "Евровидение: Европа сияет светом" будет транслироваться вместо большого финала в субботу, 16 мая, в 20.00.

Организаторы также обратились ко всем вещателям тех стран, которые должны были принять участие в конкурсе в этом году, с просьбой транслировать этот концерт.

Напомним, что 65-й международный песенный конкурс "Евровидение" должен был проходить в Роттердаме с 12 по 16 мая. 18 марта было объявлено о первой за всю историю конкурса отмене и его переносе на 2021 год.

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