Little Big примут участие в концерте Евровидения

Концерт состоится 16 мая. Трансляция пройдет на сервисе YouTube.

Сообщается, что в программе заявлен 41 участник, но это не будет конкурс. Все артисты будут выступать из своих локаций.

Напомним, вместо отмененного ранее песенного конкурса "Евровидение" покажут онлайн-концерт "Европа сияет светом". Об этом говорится в сообщении на официальном сайте "Евровидения".

Известно, что в концерте примут участие конкурсанты прошлых лет, а также участники этого года.

Онлайн-шоу "Евровидение: Европа сияет светом" будет транслироваться вместо большого финала в субботу, 16 мая, в 20.00.

Организаторы также обратились ко всем вещателям тех стран, которые должны были принять участие в конкурсе в этом году, с просьбой транслировать этот концерт.

Напомним, что 65-й международный песенный конкурс "Евровидение" должен был проходить в Роттердаме с 12 по 16 мая. 18 марта было объявлено о первой за всю историю конкурса отмене и его переносе на 2021 год.