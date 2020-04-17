"Они - банальные ворюги": Лидер группы "Ласковый май" обвинил Пугачеву и Леонтьева в воровстве

Андрей Разин начал с того, что рассказал, что специально для него была записана песня "А где-то далеко идут дожди". Он ее записал и исполнил в 1997 году, но в 2007 году Пугачева ее спела на "Песне года".

"За эту песню я заплатил деньги и пел ее сам в своем альбоме "Ты одна на всей земле", который я выпустил в 1997 году. Я заплатил за нее деньги и стал ее правообладателем", - утверждает он.

К тому же продюсер отмечает, что это не единственный случай воровства его песни. В 1990 году Юрий Чернавский написал для него композицию "Эльдорадо". В 1997 году ее уже исполнял Валерий Леонтьев. Разин уверяет, что заплатил за хит "бешеные деньги" и также является правообладателем.

"Кстати, ни Леонтьев, ни Пугачева не заплатили мне за эти песни ни копейки. Но главное - это то, что они - банальные ворюги. И самое страшное для меня было то, что они их испоганили своим исполнением. Я просто пришел в ужас от бездарности исполнения моих песен", - написал он.

Андрей Разин назвал действия звезд пиратством и плагиатом.