LR: В Лиепае проходят тайные богослужения. Пастор сравнил онлайн с резиновой женщиной

В распоряжение местной газеты Kurzemes Vārds попало видео, на котором видно, как порядка 45 человек под покровом темноты покидают церковь, а в окнах здания видны силуэты еще примерно пяти прихожан. Представитель Курземского регионального управления Госполиции Мадара Шершнева сказала Латвийскому радио, что вызов в церковь не поступал.

Пастор Янис Битанс служит в нескольких церквях. Он рассказал Kurzemes Vārds, что пасхальные богослужения происходили, но при закрытых дверях, чтобы верующих не собралось слишком много.

Несмотря на введенный в Латвии режим чрезвычайной ситуации, церкви остаются открытыми для индивидуального посещения, но при условии, что одновременно в помещении будет не более 25 человек.

​Пастор Битанс говорит, что так и делают - не более 25 человек.

Впрочем, член общины - мэр Лиепаи Янис Вилнитис - рассказал Kurzemes Vārds, что в пасхальном богослужении приняли участие порядка 50 человек, а также отметил, что постом и молитвой можно победить зло. Общая молитва - лучшее оружие в борьбе с коронавирусом. В разговоре с Латвийским радио Вилнитис был не так красноречив - он прислал СМС-сообщение, в котором указал, что его молитвы - "дело частное, я молюсь о лиепайчанах, Лиепае и государстве во время этой пандемии".

Также в социальных сетях пастор сравнил богослужения в режиме онлайн с резиновой женщиной.

Он сказал, что это были не его слова, а одного коллеги, шуточная присказка, так сказать. "Очень быстро режим трансляции принял форму само собой разумеющегося замещения. Это то, к чему людям не стоит привыкать", - сказал Битанс. А сравнение с резиновой женщиной из соцсетей он удалил, пишет Латвийское радио.

Пастор Битанс был возмущен статьей журналиста Норы Дриньке в газете Kurzemes Vārds. Он считает, что такие материалы раскалывают общество, вредят Церкви и она (автор) не останется без Господнего наказания, сообщает Латвийское радио. В сети Facebook пастор написал, что журналист начала разговор, не сообщив, что планирует публикацию. Также священнослужитель отметил, что в церкви постоянно все дезинфицируют и что ему жаль, что есть люди, которые по-прежнему не избавились от советского взгляда на церковь.

В обычное время богослужения в церкви Св. Анны посещают порядка 200-300 человек. Латвийское радио сообщает, что этот приход является престижным в городе.