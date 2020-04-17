Полиция ищет владельцев сейфа и велосипеда. Хозяин, отзовись!

В начале апреля в Баложский участок Госполиции обратился некий житель: в водоеме в Яунсиле (Кекавский край) он нашел металлический сейф. Внутри - два комплекта автомобильных ключей. А в Талси ищут владельца велосипеда.
Полиция допускает, что сейф могли украсть. Владельца призывают обращаться по номерам 670992014, 29561705, 67099200 или 110.
Тем временем Талсинский участок Госполиции ищет владельца велосипеда, который некий житель нашел на улице Целтниеку и пытался вернуть хозяину через соцсети. Поиски не увенчались успехом, поэтому житель обратился в полицию. Владелец велосипеда может связаться по номеру 63202708 или 110.
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