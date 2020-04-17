Пт, 17.04.2020
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Ляйсан Утяшева о домашнем насилии: "Хорошо, что это все сейчас вскрывается"
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ФОТО: https://www.instagram.com/liasanutiasheva

Российские звезды Павел Воля и Ляйсан Утяшева стали героями нового выпуска Peopletalk. Журналистка Лаура Джугелия поинтересовалась о жизни знаменитостей на самоизоляции. Она также напомнила, что не все пары в этих условиях могут избежать домашнего насилия. 

Утяшева подчеркнула, что с одной стороны - это хорошо, что люди стали показывать свои истинные лица.  

"Хорошо, что это все сейчас вскрывается у людей. Хорошо, что сейчас это многие пары осознают и у них есть шанс отпустить друг друга. Страшно, что ты произнесла про насилие", - сказала она в интервью. 

Ляйсан посоветовала девушкам не бояться полиции, а уезжать к подругам или родителям. Нельзя в таком случае терпеть. Что касается ее жизни с Павлом Волей, то у пары сейчас гармония и они наконец-то могут провести много времени вместе. 

"Я очень скучала по разговорам с Пашкой", - заметила Утяшева. 

 Видео: интервью с Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой

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