Ляйсан Утяшева о домашнем насилии: "Хорошо, что это все сейчас вскрывается"
Российские звезды Павел Воля и Ляйсан Утяшева стали героями нового выпуска Peopletalk. Журналистка Лаура Джугелия поинтересовалась о жизни знаменитостей на самоизоляции. Она также напомнила, что не все пары в этих условиях могут избежать домашнего насилия.
Утяшева подчеркнула, что с одной стороны - это хорошо, что люди стали показывать свои истинные лица.
"Хорошо, что это все сейчас вскрывается у людей. Хорошо, что сейчас это многие пары осознают и у них есть шанс отпустить друг друга. Страшно, что ты произнесла про насилие", - сказала она в интервью.
Ляйсан посоветовала девушкам не бояться полиции, а уезжать к подругам или родителям. Нельзя в таком случае терпеть. Что касается ее жизни с Павлом Волей, то у пары сейчас гармония и они наконец-то могут провести много времени вместе.
"Я очень скучала по разговорам с Пашкой", - заметила Утяшева.
Видео: интервью с Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой
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