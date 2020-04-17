Пт, 17.04.2020
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Англоязычные СМИ сравнили фильм "Папа, сдохни!" с лентами Тарантино и Гая Ричи, а в России он провалился

ФОТО: скриншот видео

4 апреля 2019 года в состоялась премьера российской черной комедии "Папа, сдохни!" Кирилла Соколова. В апреле 2020 года фильм должен был выйти в прокат в Великобритании и США, но из-за пандемии Covid-19 он сразу вышел на онлайн-платформах и Blu-Ray. Удивительным стало то, что работа провалилась в России, но заслужила огромные похвалы со стороны англоязычных критиков, сравнивших Соколова с Тарантино и Гаем Ричи. Об этом пишет "Медуза".  

Кирилл Соколов - российский кинорежиссер, сценарист и продюсер. В 2011 году он снял свой первый короткометражный фильм "Бывает и хуже". В последующие годы были сняты еще три короткометражных фильма. Все они были хорошо приняты на российских и международных кинофестивалях.

"Папа, сдохни!" - это его дебют в полнометражном кино. Фильм занял первое место в голосовании кинокритиков. Он также выиграл главный приз фестиваля в конкурсе игрового кино на фестивале "Окно в Европу". 

В интервью "Медузе" министр культуры РФ Ольга Любимова назвала причиной провала в российском прокате неправильный выбор прокатчика (компания "Парадиз"). Была неправильно построена кампания по продвижению фильма. 

"Реально могли собрать 300 миллионов рублей, могли стать второй комедией "Горько!" Но у них был плохой пиар — от соцсетей до неправильного распространения рекламы", - считает она. 

В свою очередь, фильм получил восторженные отзывы от таких изданий как Variety и The Hollywood Reporter 

К примеру, Стивен Далтон из The Holywood Reporter увидел в фильме Соколова "отголоски раннего Квентина Тарантино, Дэнни Бойла, Сиона Соно и даже Сэма Пекинпы". А Питер Дебердж из Variety называл фильм хорошо продуманным и полным деталей, достойных сериалов HBO.

"За дверью героя ждет двуствольное ружье, мешок, набитый наличными, допрос с помощью дрели и достаточное количество секретов и сюрпризов, которые могли бы двигать сюжет мини-сериала на HBO, но в этом случае они сжаты в 90 минут ультрастилизованного и невероятно эффектного рассказа", - цитирует издание "Медуза".

Любопытный факт, в российском кинопрокате картина собрала всего 2,6 миллиона рублей. Это довольно маленькая сумма. Стоит сказать, что на сервисе Rotten Tomatoes "Папа, сдохни!" получил рейтинг в 100%.  

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