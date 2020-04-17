Англоязычные СМИ сравнили фильм "Папа, сдохни!" с лентами Тарантино и Гая Ричи, а в России он провалился

Кирилл Соколов - российский кинорежиссер, сценарист и продюсер. В 2011 году он снял свой первый короткометражный фильм "Бывает и хуже". В последующие годы были сняты еще три короткометражных фильма. Все они были хорошо приняты на российских и международных кинофестивалях.

"Папа, сдохни!" - это его дебют в полнометражном кино. Фильм занял первое место в голосовании кинокритиков. Он также выиграл главный приз фестиваля в конкурсе игрового кино на фестивале "Окно в Европу".

В интервью "Медузе" министр культуры РФ Ольга Любимова назвала причиной провала в российском прокате неправильный выбор прокатчика (компания "Парадиз"). Была неправильно построена кампания по продвижению фильма.

"Реально могли собрать 300 миллионов рублей, могли стать второй комедией "Горько!" Но у них был плохой пиар — от соцсетей до неправильного распространения рекламы", - считает она.

В свою очередь, фильм получил восторженные отзывы от таких изданий как Variety и The Hollywood Reporter

К примеру, Стивен Далтон из The Holywood Reporter увидел в фильме Соколова "отголоски раннего Квентина Тарантино, Дэнни Бойла, Сиона Соно и даже Сэма Пекинпы". А Питер Дебердж из Variety называл фильм хорошо продуманным и полным деталей, достойных сериалов HBO.

"За дверью героя ждет двуствольное ружье, мешок, набитый наличными, допрос с помощью дрели и достаточное количество секретов и сюрпризов, которые могли бы двигать сюжет мини-сериала на HBO, но в этом случае они сжаты в 90 минут ультрастилизованного и невероятно эффектного рассказа", - цитирует издание "Медуза".