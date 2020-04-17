Маркетинг против Covid-19: видение TVNET о потребностях аудитории

По инициативе Латвийской ассоциации рекламы "Эффективный маркетинг и реклама в период сложных времен" руководитель отдела бизнес-развития TVNET Матис Миезис дает информацию о том, что на самом деле значит "быстрорастущая аудитория интернет-СМИ" и какой органический спрос на новости в общем.
В дискуссии, которую вел Марис Наглис, идет разговор о том, понимает ли аудитория необходимость в проверенных источниках информации и какое содержание наиболее интересует читателей. Также речь идет о тенденциях на рынке онлайн-рекламы, с точки зрения Миезиса.
Цель инициативы Латвийской ассоциации рекламы - вдохновить предприятия посредством знаний, опыта и примеров того, как найти наиболее эффективную стратегию сегодня и содействовать стремительному восстановлению после стабилизации экономики как крупных рекламодателей, так малых и средних предприятий.