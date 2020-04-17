Пт, 17.04.2020
В Чернобыле был один поражающий фактор, потом чётко отработанная помощь при этом факторе. А здесь, вот эта беда, она как снег на голову свалилась. Мы видели, что было в Китае, Италии, Испании, но никто до конца не понимает, что это за штука. Она очень подвержена мутациям. Валерий Вечорко, главврач больницы №15

Маркетинг против Covid-19: видение TVNET о потребностях аудитории

По инициативе Латвийской ассоциации рекламы "Эффективный маркетинг и реклама в период сложных времен" руководитель отдела бизнес-развития TVNET Матис Миезис дает информацию о том, что на самом деле значит "быстрорастущая аудитория интернет-СМИ" и какой органический спрос на новости в общем. 

В дискуссии, которую вел Марис Наглис, идет разговор о том, понимает ли аудитория необходимость в проверенных источниках информации и какое содержание наиболее интересует читателей. Также речь идет о тенденциях на рынке онлайн-рекламы, с точки зрения Миезиса. 

ФОТО: скриншот видео

Цель инициативы Латвийской ассоциации рекламы - вдохновить предприятия посредством знаний, опыта и примеров того, как найти наиболее эффективную стратегию сегодня и содействовать стремительному восстановлению после стабилизации экономики как крупных рекламодателей, так малых и средних предприятий. 

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