В церкви в Лиепае собрались 50 человек, мэр считает молитву лучшим оружием. Полиция начала проверку

Несмотря на введенный в Латвии режим чрезвычайной ситуации, церкви остаются открытыми для индивидуального посещения, но при условии, что одновременно в помещении будет не более 25 человек.

Недавно пастор церкви Янис Битанс разозлил общественность - 17 апреля стало известно, что в пасхальном богослужении приняли участие порядка 50 человек.

Как сообщалось ранее, об этом сообщил член общины - мэр Лиепаи Янис Вилнитис, отметив при этом, что постом и молитвой можно победить зло. Общая молитва - лучшее оружие в борьбе с коронавирусом, - считает он.

После обнародованной информации, вызвавшей резонанс общественности, представители Муниципальной полиции признали, что получали жалобы о проведении массового мероприятия, однако возможности проверить их не было - во время предыдущих двух проверок церковь была закрыта.

В свою очередь Госполиция начала проверку в связи в произошедшем, ведь факт массового сбора подтвердил сам мэр города.

Напоминаем, штраф за нарушение установленных правительством на время режима ЧС ограничений составляет до 2000 евро для физических лиц, и до 5000 - для юридических лиц.