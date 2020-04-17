Пт, 17.04.2020
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В церкви в Лиепае собрались 50 человек, мэр считает молитву лучшим оружием. Полиция начала проверку

ФОТО: EPA/Scanpix

Госполиция начала проверку в связи с прозвучавшей на Латвийском радио информации о том, что в церкви Св. Анны в Лиепае во время режима чрезвычайной ситуации прошло богослужение, на которое якобы "случайно" собрались прихожане. 

Несмотря на введенный в Латвии режим чрезвычайной ситуации, церкви остаются открытыми для индивидуального посещения, но при условии, что одновременно в помещении будет не более 25 человек.

Недавно пастор церкви Янис Битанс разозлил общественность - 17 апреля стало известно, что в пасхальном богослужении приняли участие порядка 50 человек.

Как сообщалось ранее, об этом сообщил член общины - мэр Лиепаи Янис Вилнитис, отметив при этом, что постом и молитвой можно победить зло. Общая молитва - лучшее оружие в борьбе с коронавирусом, - считает он.

После обнародованной информации, вызвавшей резонанс общественности, представители Муниципальной полиции признали, что получали жалобы о проведении массового мероприятия, однако возможности проверить их не было - во время предыдущих двух проверок церковь была закрыта.

В свою очередь Госполиция начала проверку в связи в произошедшем, ведь факт массового сбора подтвердил сам мэр города. 

Напоминаем, штраф за нарушение установленных правительством на время режима ЧС ограничений составляет до 2000 евро для физических лиц, и до 5000 - для юридических лиц. 

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