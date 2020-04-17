Дима Билан даст первый бесплатный онлайн-концерт

Концерт пройдет на платформе "Яндекс.Эфир" и начнется в 19.00.

Билан сообщил, что подготовил для зрителей специальную программу. Он будет исполнять свои самые известные и яркие хиты. Во время трансляции будет работать чат для обсуждений.

Подключиться к трансляции может любой и абсолютно бесплатно.

Дима Билан неоднократно выступал с концертами в Риге и Юрмале. Этот артист известен тем, что стал победителем на конкурсе "Евровидение" от России. Сначала в 2006 году он занял второе место, но в 2008 году смог занять на конкурсе первое. Он семикратный победитель MTV EMA и единственный в истории российского шоу-бизнеса обладатель 19 тарелок Муз-ТВ.

Галерея: Концерт Димы Билана в Риге