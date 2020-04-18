Последние новости о состоянии Надежды Бабкиной: "Она в сознании, общается жестами"

"Надежде Георгиевне незначительно лучше - дышит уже сама, без ИВЛ, но по-прежнему через трахеостомическую трубку... Она в сознании, жалоб не предъявляет, общается жестами и сегодня явно в не очень хорошем настроении", - сказали в клинике.