Сб, 18.04.2020
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Последние новости о состоянии Надежды Бабкиной: "Она в сознании, общается жестами"

Надежда Бабкина

ФОТО: https://www.instagram.com/ngbabkina/?hl=en

СМИ сообщают, что состояние Надежды Бабкиной все еще остается тяжелым, но стабильным. По словам медиков, ей постоянно становится лучше. Об этом пишет StarHit.ru. 

Официальный диагноз артистки: внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, вызванная коронавирусом.

Согласно информации прессы, Бабкина по-прежнему находится в отделении кардиореанимации одного из медицинских центров Москвы. Информация о ее перевозе не подтвердилась. 

"Надежде Георгиевне незначительно лучше - дышит уже сама, без ИВЛ, но по-прежнему через трахеостомическую трубку... Она в сознании, жалоб не предъявляет, общается жестами и сегодня явно в не очень хорошем настроении", - сказали в клинике. 

Напомним, Бабкина больше недели была на искусственной вентиляции легких и в медикаментозной коме.

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