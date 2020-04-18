Последние новости о состоянии Надежды Бабкиной: "Она в сознании, общается жестами"

СМИ сообщают, что состояние Надежды Бабкиной все еще остается тяжелым, но стабильным. По словам медиков, ей постоянно становится лучше. Об этом пишет StarHit.ru.
Официальный диагноз артистки: внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, вызванная коронавирусом.
Согласно информации прессы, Бабкина по-прежнему находится в отделении кардиореанимации одного из медицинских центров Москвы. Информация о ее перевозе не подтвердилась.
"Надежде Георгиевне незначительно лучше - дышит уже сама, без ИВЛ, но по-прежнему через трахеостомическую трубку... Она в сознании, жалоб не предъявляет, общается жестами и сегодня явно в не очень хорошем настроении", - сказали в клинике.
Напомним, Бабкина больше недели была на искусственной вентиляции легких и в медикаментозной коме.
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