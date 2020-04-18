Онлайн-программа на 18 апреля: Спектакли и концерты от Леди Гаги до Агутина и Билана

Предлагаем программу онлайн-трансляций на 18 апреля. В списке доступном на сайте РИА "Новости" можно найти не только концерты, но классические постановки.
Спектакли для детей и взрослых
12:00 и 14:00
МТЮЗ приглашает детей и их родителей запись 2009 года сказки "Волк и семеро козлят" с песнями Алексея Рыбникова на стихи Юрия Энтина. Постановка Генриетты Яновской.
13:00
Венская опера покажет запись 2015 года "Ундины" на воссозданную по фрагментам музыку Чайковского, который когда-то сам уничтожил эту партитуру. Постановка Александра Медема, дирижер Йоханнес Уилднер.
14:00
Театр Ленком представит запись спектакля "Странный народ эти взрослые" по мотивам повести "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери. Постановка Сергея Дьячковского.
17:00
Пермский Театр-Театр покажет мюзикл "Пеппи". Постановка Ирины Зубжицкой. В главных ролях дети.
17:30
Гамбургский балет представит запись 2005 года спектакля "Страсти по Матфею" Джона Ноймайера на музыку Иоганна Себастьяна Баха.
18:00
Театр "Приют комедианта" начнет показ записи спектакля "Человек из Подольска" по пьесе Дмитрия Данилова. Режиссер Михаил Бычков.
18:00
Театр Сатиры проведет онлайн-трансляцию комедии "Собака на сене" Лопе Де Веги о любви и социальном неравенстве. Постановка Павла Сафонова.
19:00
Трансляция записи из архивов Большого театра, из "золотого фонда" балета "Спартак" (2013) на музыку Арама Хачатуряна. Хореограф Юрий Григорович. Спартак – Михаил Лобухин, Фригия – Анна Никулина, Эгина – Светлана Захарова, Красс – Владислав Лантратов. Трансляция приурочена к юбилею Владимира Васильева, которому сегодня исполняется 80 лет. Доступна на платформе Play и YouTube-канале.
19:00
В проекте "Большие гастроли-онлайн" пройдет показ спектакля "Турандот" Джакомо Пуччини Московского музыкального театра "Геликон-опера". Постановка Дмитрия Бертмана, дирижер Владимир Федосеев.
19:00
МДТ – Театр Европы представит "Зимнюю сказку" по пьесе Уильяма Шекспира в переводе Петра Гнедича. Постановка Деклана Доннеллана – результат сотрудничества МДТ и британского театра "Чик бай Джаул". Спектакль 1997 года – лауреат премии "Золотая маска".
Концерты
17:00
Леонид Агутин и музыканты группы "Эсперанто" сыграют онлайн-концерт, который можно будет увидеть на платформе Okko.tv.
19:00
В концертном зале имени П.И. Чайковского начнется трансляция записи 2019 года выступления Государственного симфонического оркестра республики Татарстан под управлением Александра Сладковского в проекте "Мама, я меломан". Прозвучат произведения Чайковского, Бородина, Дебюсси, Прокофьева и Свиридова.
19:00
В "Яндекс.Эфире" состоится онлайн-концерт Димы Билана.
21:00
Стартует благотворительный онлайн-фестиваль в поддержку ВОЗ и всех работников системы здравоохранения "One World: Together At Home" с участием Билли Айлиш, Элтона Джона, Леди Гаги и Пола Маккартни.
19 апреля в 1:00
диджей и продюсер Дэвид Гетта устроит двухчасовое онлайн-выступление, чтобы поддержать мировую борьбу с пандемией COVID-19 и собрать средства для медработников.
Галерея: Концерт Леонида Агутина в Риге