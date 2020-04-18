"Вся страна пережила твой катафалк и танцы на свадьбе": Максим Галкин отреагировал на критику Собчак

"Я прям иногда развидеть хочу то, что происходит с некоторыми гражданами на карантине. Взрослые люди обливают себя какой-то гадостью, наряжаются, чтобы вынести мусор, едят горчицу ложками, отрезают клоки волос и купаются в макаронах", - написала она.

Ксения считает, что "такими темпами через неделю-другую дойдет до эпиляции бикини клеем в прямом эфире". Она не полагает, не знает, что хуже - "сам вирус или его последствия для неокрепшей людской психики".

Продюсер Нателла Крапивина озвучила в комментариях имена тех, к кому обратилась Собчак.

Женщинам возразил Максим Галкин, который поспешил напомнить, что сама Ксения часто не прочь оказаться на волне хайпа.

"Да, ладно тебе! Живут люди, легко, с иронией, других веселят. Вон вся страна пережила твой катафалк и танцы на свадьбе, даже на это иронии у людей хватило, а тут кто-то у себя на страничке в лапше искупался - подумаешь", - написал юморист.

Галкин отметил, что Собчак могла бы показать пример и сделать что-нибудь интеллектуальное, ведь у нее супруг - режиссер.

"Серьезное лицо - это еще не признак ума", - резюмировал Галкин словами из фильма "Тот самый Мюнхгаузен".

Стоит сказать, что артиста поддержали многочисленные фолловеры Ксении.