Сб, 18.04.2020
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  • "Вся страна пережила твой катафалк и танцы на свадьбе": Максим Галкин отреагировал на критику Собчак

"Вся страна пережила твой катафалк и танцы на свадьбе": Максим Галкин отреагировал на критику Собчак

ФОТО: instagram.com/xenia_sobchak/maxgalkinru/

Популярная телеведущая и журналистка Ксения Собчак негативно высказалась в адрес блогеров и звезд, которые принимают участие в интернет-баттлах. Знаменитость поддержала продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина, но Максим Галкин был не согласен и напомнил про любовь Ксении быть в центре внимания. 

"Я прям иногда развидеть хочу то, что происходит с некоторыми гражданами на карантине. Взрослые люди обливают себя какой-то гадостью, наряжаются, чтобы вынести мусор, едят горчицу ложками, отрезают клоки волос и купаются в макаронах", - написала она. 

Ксения считает, что "такими темпами через неделю-другую дойдет до эпиляции бикини клеем в прямом эфире". Она не полагает, не знает, что хуже - "сам вирус или его последствия для неокрепшей людской психики".

Продюсер Нателла Крапивина озвучила в комментариях имена тех, к кому обратилась Собчак.

Женщинам возразил Максим Галкин, который поспешил напомнить, что сама Ксения часто не прочь оказаться на волне хайпа. 

"Да, ладно тебе! Живут люди, легко, с иронией, других веселят. Вон вся страна пережила твой катафалк и танцы на свадьбе, даже на это иронии у людей хватило, а тут кто-то у себя на страничке в лапше искупался - подумаешь", - написал юморист. 

Галкин отметил, что Собчак могла бы показать пример и сделать что-нибудь интеллектуальное, ведь у нее супруг - режиссер. 

"Серьезное лицо - это еще не признак ума", - резюмировал Галкин словами из фильма "Тот самый Мюнхгаузен". 

Стоит сказать, что артиста поддержали многочисленные фолловеры Ксении. 

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