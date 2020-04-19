Лечение COVID-19: есть ли надежда на существующие лекарства?

На сегодняшний день во всем мире начаты и проводятся около 70 исследований по созданию вакцины против коронавируса SARS-Cov-2. Однако даже если ее разработают уже в 2020 году, провести массовую вакцинацию населения в ближайшее время вряд ли удастся. Поэтому пока для борьбы с коронавирусом есть, по сути дела, только две возможности: либо продление действия карантинных мер, либо лечение этого заболевания уже существующими медикаментами.

Три группы лекарств против коронавируса

В данный момент ученые тестируют три группы препаратов, которые, возможно, способны помочь пациентам с COVID-19. Это противовирусные лекарства, иммуномодуляторы и респираторные средства.

Противовирусные препараты предотвращают проникновение вируса в клетки легких или препятствуют их размножению внутри клетки. Такие лекарства применяются при лечении обычного гриппа, гепатита С, а также ВИЧ-инфекции, лихорадки Эбола и, что немаловажно, атипичной пневмонии (SARS) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS), возбудителями которых также являются коронавирусы.

Вторую группу лекарств - иммуномодуляторы - используют для ограничения чрезмерной реакции иммунной системы, которая сама по себе может стать опасной для жизни. Такие препараты, к примеру, применяют при лечении артрита или воспалительных заболеваний кишечника.

В третью группу входят лекарства, позволяющие легким продолжать снабжать кровь достаточным количеством кислорода. Их используют, в частности, для лечения идиопатического легочного фиброза - патологического процесса, при котором в стенках альвеол (легочных пузырьков) происходит разрастание соединительных тканей. Из-за этого пациент испытывает хроническую нехватку кислорода, у него развивается учащенное дыхание, одышка и сухой рефлекторный кашель.

Противовирусные препараты Remdesivir и Avigan

Одно из лекарств, на который ученые возлагают надежды, - американский противовирусный препарат Remdesivir, применявшийся при лечении Эболы, а также доказавший свою эффективность в борьбе с возбудителями SARS и MERS. Китайские специалисты теперь пытаются выяснить, способен ли этот медикамент помочь и в борьбе с COVID-19. Первые результаты исследований должны быть обнародованы в апреле.

ФОТО: picture-aaliance/dpa/U.Perrey

В США аналогичные исследования начаты Небрасским университетом в Омахе, а Пентагон в рамках собственных испытаний использует данное средство для лечения от коронавируса американских военнослужащих. Кроме того, тестировать Remdesivir собираются и три немецкие больницы - в Мюнхене, Дюссельдорфе и Гамбурге.

В центре внимания специалистов находится и японский противовирусный препарат Avigan с действующим веществом фавипиравиром, который используют при тяжелых формах гриппа. Препарат также успешно применялся при лечении лихорадки Эбола. В данный момент ученые в разных странах мира проверяют его эффективность против COVID-19. Директор Института вирусологии при берлинской клинике Charite Кристиан Дростен (Christian Drosten) назвал предварительные результаты исследований обнадеживающими. Несмотря на то, что до окончательных выводов еще далеко, многие страны уже обратились к Японии с просьбой об оптовой поставке этого медикамента.

Эффективность противомалярийных лекарств под вопросом

Тем временем немецкий фармакологический концерн Bayer AG переоснащает заводы в Европе для выпуска препарата от малярии Resochin с активным веществом хлорохин. Предприятие планирует не только снабжать этим лекарством немецкие больницы, но и безвозмездно поставлять его в другие страны. Клиническое исследование, проведенное в одной из больниц Марселя, показало эффективность применения хлорохина для лечения пневмонии COVID-19. До сих пор медикамент под торговой маркой Resochin производился только в Пакистане.

Между тем власти Индии запретили экспорт другого противомалярийного препарата гидроксихлорохина. Эксперты в ряде стран также испытывают его как средство для лечения больных, заразившихся коронавирусом.

Впрочем, ряд вирусологов, в том числе и Кристиан Дростен из Charite, не уверены в достоверности результатов марсельского исследования. С похожими сомнениями выступило также Министерство здравоохранения и социальных служб США после того, как президент страны Дональд Трамп высказался в пользу использования хлорохина и гидроксихлорохина при лечении пациентов с COVID-19.

Лекарства против ВИЧ, рака и MERS

Ученые допускают, что эффективной может оказаться и комбинация ритонавира и лопинавира - лекарств, используемых для подавления репликации ВИЧ. Препарат "Калетра" (торговое название сочетания этих веществ) американской фармацевтической компании AbbVie уже применялся для экспериментального лечения COVID-19 в Китае, Таиланде и Сингапуре. Результаты клинических тестов, впрочем, пока выглядят неубедительно.