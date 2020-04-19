Главный наряд весны: Бородина, Нюша, Валерия и даже Ургант в платьях из подушек

Чем заняться на карантине? Можно, конечно, сосредоточиться на саморазвитии, посмотреть онлайн-концерт, сделать генеральную уборку или прочитать книгу, до которой никак не доходили руки. А можно поучаствовать в челлендже, который буквально захватил Instagram, и создать для себя экстравагантный образ из подручных вещей - подушки и одеяла.