40-летний популярный YouTube-блогер совершил самоубийство

Звезда YouTube-канала Talking Kitty Cat Стив Кеш покончил с собой в возрасте 40 лет. Об этом пишет портал Sejas.lv со ссылкой на зарубежные источники.
Известно, что Кеш застрелся.
Эту новость в Facebook подтвердила его супруга Силия Де Коста
"Я даже не знаю, что сказать, что делать. Я потеряла сегодня утром лучшего друга, напарника, любовника, ментора и абсолютно все. Мне тяжело сказать, но мой супруг Стив Кеш отнял у себя жизнь 16 апреля, рано утром", - написал она.
Кеш был наиболее известен как музыкант и любил животных. Он приобрел популярность на YouTube 9 лет назад, когда разместил видер разговора со своим котом Сильвестром.
На его канале свыше 2,4 миллионов подписчиков.
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