40-летний популярный YouTube-блогер совершил самоубийство

"Я даже не знаю, что сказать, что делать. Я потеряла сегодня утром лучшего друга, напарника, любовника, ментора и абсолютно все. Мне тяжело сказать, но мой супруг Стив Кеш отнял у себя жизнь 16 апреля, рано утром", - написал она.