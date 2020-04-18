18 новых случаев Covid-19 в приюте "Синий крест": симптомов у людей нет

Он подчеркнул, что, хотя за прошедшие сутки выявлено 30 новых случаев Covid-19, только 12 выявлены у людей за пределами приюта. 18 случаев выявлены в ходе тестирования в приюте "Синий крест".

Перевощиков отметил, что у инфицированных в приюте нет симптомов заболевания и для общества они не опасны. В приюте тестируются все находящиеся на карантине.

"Мы не видим какого-то особого роста числа новых случаев. Количество тестов продолжает увеличиваться. Поэтому 12 положительных результатов, если не считать приюта, не показывают процентного прироста",

- сказал Перевощиков, подчеркнув, что благодаря введенным мерам предосторожности в Латвии уже третью неделю продолжает уменьшаться количество новых случаев заражения.

В пятницу в "Синем кресте" начато повторное тестирование на Covid-19. Карантин в приюте был установлен до 17 апреля, но, как сообщила директор департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате, раньше следующей недели никого из находящихся на карантине из приюта не выпустят.

Covid-19 в приюте "Синий крест" был обнаружен в конце марта. На территории приюта был введен карантин, в настоящее время там находятся 102 человека, в том числе руководитель учреждения, социальный работник и три добровольца.