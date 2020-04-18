Сб, 18.04.2020
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Работа на эстонском заводе встала из-за семьи медведей, пришедшей в гости

Медведь. Фото иллюстративное.

ФОТО: Peeter Kümmel

В пятницу утром работающие в конторе завода по производству сухих смесей Saint-Gobain в эстонском Аравете люди заметили бродящую во дворе семью косолапых — медведицу с медвежатами, пишет Rus.Postimees.

"Мы втроем работали в конторе. Окна выходят на Аравере и там на одном поле мы заметили медведей. Они вышли из леса, прошли через поле, мимо конторы завода и дальше в сторону Кангрумяэ, - рассказывает работница завода. - Первым их увидел наш директор, который не пришел об этом сообщить, а закричал из соседнего кабинета:"Смотрите, медведи!""

Медвежонок переходит дорогу. 

ФОТО: Erakogu

Из окна за медведями можно было понаблюдать минут десять. По словам очевидцев, медведица двигалась довольно быстро. "Наш директор завел машину и, поскольку медведи направились в сторону шоссе Пярну-Раквере, он поехал туда. До виадука медведи перешли дорогу, большую медведицу он уже не увидел, но перебегающего дорогу медвежонка успел снять".

Сотрудница завода призналась, что впервые видела медведей в дикой природе, поэтому это зрелище произвело на нее незабываемое впечатление.

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