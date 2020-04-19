Фотографии в нижнем белье и покорение TikTok в 61 год? Легко, если ты Жанна Дубска

Известный латвийский стилист и имидж-дизайнер Жанна Дубска очень ярко ведёт свои социальные сети, а недавно она стала ещё и звездой в популярном среди молодежи приложении TikTok.
Дубска опубликовала несколько своих видео в весьма пикантном видео. Одно из популярнейших видео уже собрало порядка 12,7 тысяч просмотров.
@zannadubska
Соблюдайте меры безопасности!👾🔥♬ оригинальный звук - zannadubska
Провокационно ведет Дубска и свой Instagram, размещая там фотографии в нижнем белье.
Ранее изданию Vakara Ziņas модный стилист призналась, что не стесняется раздеваться и особо не переживает, если её поступки для кого-то неприемлемы.
"Я допускаю, что нравлюсь не всем, и я не могу всем нравиться. Я не хочу быть для всех. Я не массовый продукт", - отметила изданию 61-летняя Дубска.
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