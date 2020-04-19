Вс, 19.04.2020
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Фотографии в нижнем белье и покорение TikTok в 61 год? Легко, если ты Жанна Дубска

Известный латвийский стилист и имидж-дизайнер Жанна Дубска очень ярко ведёт свои социальные сети, а недавно она стала ещё и звездой в популярном среди молодежи приложении TikTok. 

Дубска опубликовала несколько своих видео в весьма пикантном видео. Одно из популярнейших видео уже собрало порядка 12,7 тысяч просмотров. 

@zannadubska

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♬ оригинальный звук - zannadubska

Провокационно ведет Дубска и свой Instagram, размещая там фотографии в нижнем белье. 

Ранее изданию Vakara Ziņas модный стилист призналась, что не стесняется раздеваться и особо не переживает, если её поступки для кого-то неприемлемы. 

"Я допускаю, что нравлюсь не всем, и я не могу всем нравиться. Я не хочу быть для всех. Я не массовый продукт", - отметила изданию 61-летняя Дубска. 

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