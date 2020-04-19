Молодой гражданский муж Бабкиной рассказал о ее состоянии

40-летний мужчина впервые высказался о состоянии Бабкиной и опубликовал в соцсетях огромное сердце. Евгений Гор указал, что у Надежды Георгиевны все хорошо.

"Последние несколько недель мы все: близкие, родные, друзья, медики и почитатели переживаем за Надежду. Ситуация была сложная. Она умница и со всем справилась.

Всю эту неделю она уже в полном сознании, самостоятельна, находится вне реанимации, без ИВЛ и других поддерживающих средств", - написал он.

Евгений объяснил, что пока Бабкина набирается сил и восстанавливается. Общение происходит через врачей. Телефоны в палате запрещены. Он объяснил, что долго хранил молчание, чтобы избежать вымысла.

"Однако, к сожалению, некоторые любят заработать на таких печальных новостях и напридумывали столько, что Льюису Керроллу вряд ли приснилось бы", - отметил он.

Гор поблагодарил медиков и всех, кто проявил внимание и поинтересовался состоянием певицы.

"Спасибо всем, кто проявил внимание, поинтересовался состоянием, поддерживал и не выстраивал спекуляций вокруг этой темы", - подытожил он.

Напомним, в начале апреля стало известно о госпитализации Надежды Бабкиной. Артистка была введена в медикаментозную кому и подключена к аппарату ИВЛ.