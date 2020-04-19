Чулпан Хаматова о травле: "Она демонстрирует то, насколько общество не готово образовываться"

Тем не менее актриса считает, что травля направленно не против нее.

"Скорее, она демонстрирует то, насколько общество не готово образовываться и открывать правду о себе. Есть какая-то закономерность и в допущении агрессивного, хамского тона этих нападок за "осквернение истории"", - говорит Чулпан.

Артистка считает, что тут все перемешано, "в том числе и невежество - с варварством и агрессией".

"Выплюнул и пошел дальше. Им невдомек, что не надо тратить время на то, чтобы ранить другого", - объясняет Хаматова.

Что касается раскулачивания в фильме, то по поводу этой сцены даже произошли споры. Режиссер Егор Анашкин даже позвонил в местный казанский мемориал.

"И прекрасная девушка с молодым голосом стала снисходительно меня убеждать, доказывать, что "красногвардейцы - они же не воры и не бандиты!", "никакого мародерства не было вообще!". Она со своей уверенностью была непобедима. У меня волосы встали дыбом. Отчаявшись спорить на морозе, я позвонила Дмитрию Муратову. Так в моей жизни появился замечательный историк Андрей Зубов, который умеет все доказательно разложить по полочкам с конкретными примерами и ссылками", - цитирует актрису издание.