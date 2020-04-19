Чулпан Хаматова о травле: "Она демонстрирует то, насколько общество не готово образовываться"

Российская актриса Чулпан Хаматова столкнулась с травлей и гневными сообщениями от зрителей после выхода на экраны многосерийного фильма "Зулейха открывает глаза". Артистка продолжает получать оскорбления в свой адрес. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Тем не менее актриса считает, что травля направленно не против нее.
"Скорее, она демонстрирует то, насколько общество не готово образовываться и открывать правду о себе. Есть какая-то закономерность и в допущении агрессивного, хамского тона этих нападок за "осквернение истории"", - говорит Чулпан.
Артистка считает, что тут все перемешано, "в том числе и невежество - с варварством и агрессией".
"Выплюнул и пошел дальше. Им невдомек, что не надо тратить время на то, чтобы ранить другого", - объясняет Хаматова.
Что касается раскулачивания в фильме, то по поводу этой сцены даже произошли споры. Режиссер Егор Анашкин даже позвонил в местный казанский мемориал.
"И прекрасная девушка с молодым голосом стала снисходительно меня убеждать, доказывать, что "красногвардейцы - они же не воры и не бандиты!", "никакого мародерства не было вообще!". Она со своей уверенностью была непобедима. У меня волосы встали дыбом. Отчаявшись спорить на морозе, я позвонила Дмитрию Муратову. Так в моей жизни появился замечательный историк Андрей Зубов, который умеет все доказательно разложить по полочкам с конкретными примерами и ссылками", - цитирует актрису издание.
Напомним, 13 апреля, на телеканале "Россия-1" стартовал мини-сериал "Зулейха открывает глаза". Это экранизация одноименного романа-бестселлера Гузель Яхиной. Главную роль в картине исполняет Чулпан Хаматова, режиссером выступил Егор Анашкин, снявший ранее сериалы "Кровавая барыня", "Каменская 6" и другие. Сериал снимался в прошлые осень и зиму, большая часть съемок прошла в Татарстане, за три месяца был построен поселок Семрук на берегу Камы.