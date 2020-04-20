Как звёзды провели эти выходные: куличи, "битва" яйцами и день рождения Валерии

Еженедельно RUS.TVNET рассказывает о том, как звёзды провели свои выходные. На этот раз большинство из российских знаменитостей провели светлый праздник Пасхи в кругу своих семей.
Ольга Серябкина наслаждается солнышком на самоизоляции
Дима Билан поздравил маму с днём рождения
Своё 52-летие отметила певица Валерия
Селфи от Яны Кошкиной
Сергей Бабкин из группы 5’Nizza провёл Пасху в кругу семьи
Пасху с семьёй отпраздновал также российский музыкант Дмитрий Ланской
А это Гарри и Лиза поздравляют всех со светлым праздником Пасхи. В конце видео к ним присоединяется и Алла Борисовна
С праздником украинцев поздравил Владимир Зеленский
Всех с Пасхой поздравил также лидер группы "Ногу Свело!" Макс Покровский
А это поздравление от семьи Александра Реввы
Пасхальный поединок с сыном Захаром устроил Алексей Навальный
Владимир Пресняков и Наталья Подольская также устроили "битву" яйцами с сыном Артемием
Золотые яйца на Пасху в доме Яны Рудковской и Гном Гномыча
Игорь Николаев с дочкой приготовили первый в её жизни кулич
Эвелина Блёданс и её сын Семён
Олег Газманов, куличи и яйца
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