Пн, 20.04.2020
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Как звёзды провели эти выходные: куличи, "битва" яйцами и день рождения Валерии

ФОТО: instagram.com/bledans/maxgalkinru/rudkovskayaofficial/

Еженедельно RUS.TVNET рассказывает о том, как звёзды провели свои выходные. На этот раз большинство из российских знаменитостей провели светлый праздник Пасхи в кругу своих семей.

Ольга Серябкина наслаждается солнышком на самоизоляции

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Дима Билан поздравил маму с днём рождения

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Своё 52-летие отметила певица Валерия

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Селфи от Яны Кошкиной

Сергей Бабкин из группы 5’Nizza провёл Пасху в кругу семьи

Пасху с семьёй отпраздновал также российский музыкант Дмитрий Ланской

А это Гарри и Лиза поздравляют всех со светлым праздником Пасхи. В конце видео к ним присоединяется и Алла Борисовна

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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С праздником украинцев поздравил Владимир Зеленский

Всех с Пасхой поздравил также лидер группы "Ногу Свело!" Макс Покровский

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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А это поздравление от семьи Александра Реввы

Пасхальный поединок с сыном Захаром устроил Алексей Навальный

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Владимир Пресняков и Наталья Подольская также устроили "битву" яйцами с сыном Артемием

Золотые яйца на Пасху в доме Яны Рудковской и Гном Гномыча

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Игорь Николаев с дочкой приготовили первый в её жизни кулич

Эвелина Блёданс и её сын Семён

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Олег Газманов, куличи и яйца

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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