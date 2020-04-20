Как звёзды провели эти выходные: куличи, "битва" яйцами и день рождения Валерии

Ольга Серябкина наслаждается солнышком на самоизоляции

Дима Билан поздравил маму с днём рождения

Своё 52-летие отметила певица Валерия

Селфи от Яны Кошкиной

Сергей Бабкин из группы 5’Nizza провёл Пасху в кругу семьи

Пасху с семьёй отпраздновал также российский музыкант Дмитрий Ланской

А это Гарри и Лиза поздравляют всех со светлым праздником Пасхи. В конце видео к ним присоединяется и Алла Борисовна

С праздником украинцев поздравил Владимир Зеленский

Всех с Пасхой поздравил также лидер группы "Ногу Свело!" Макс Покровский

А это поздравление от семьи Александра Реввы

Пасхальный поединок с сыном Захаром устроил Алексей Навальный

Владимир Пресняков и Наталья Подольская также устроили "битву" яйцами с сыном Артемием

Золотые яйца на Пасху в доме Яны Рудковской и Гном Гномыча

Игорь Николаев с дочкой приготовили первый в её жизни кулич

Эвелина Блёданс и её сын Семён

Олег Газманов, куличи и яйца