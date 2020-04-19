Павел Прилучный прервал молчание: "Прежде чем писать какие-то вещи, хорошо обдумайте"

Напомним, актриса сделала громкое заявление в Instagram и опубликовала видео в слезах, но позже пожалела о публичности.

"Бил Агату? Как? Друзья, давайте вы не будете спрашивать про Агату. Вопрос закрыт давно. Если что-то не знаете, лучше в это не лезьте. Прежде чем писать какие-то вещи, хорошо обдумайте, - цитирует Павла Womanhit.ru.

СМИ сообщает, что после последней ссоры, которая получила публичность и облетела десятки изданий. Агата разрешила Павлу провести выходные с их общими детьми.

Кроме того, актриса продолжает выпускать свое YouTube-шоу на эту щекотливую тему "Честный развод". Последней ее гостьей стала Айза Анохина. Говоря об оправданиях, которые придумывают женщины, а качестве примеру Муцениеце сказала: "Бухающий, но отец хороший".