"Зря закрыли храмы": Охлобыстин объяснил свое появление на VIP-службе и конфликт с журналисткой

Напомним, что дочь Охлобыстина недавно переболела коронавирусной инфекцией. Тем не менее актер был замечен в церкви со всей семьей.

Как сообщает пресса, Русская православная церковь (РПЦ) по рекомендации санитарных властей Москвы распорядилась временно закрыть двери храмов для прихожан. Но службу с прихожанами провел храм Софии Премудрости Божией, расположенный напротив Кремля. По данным СМИ, на службе присутствовало около 50-60 человек.

Иван Охлобыстин вышел из храма и заметил журналистку. Он попытался отобрать у нее телефон.

"А что вы снимаете, вот что вы снимаете сейчас?!" - возмущенно закричал артист на нее.

Позже Охлобыстин подтвердил, что был на службе. Теперь же артист получает гневные письма.

"Чего только мне не написали, как только не прокляли. Почему? Загадка! Нарушений никаких не было. Бумаги были в порядке. Я 25 лет хожу в этот храм на Пасху", - цитирует актера "Комсомольская правда".

Артист подчеркнул, что считает, что храмы закрывать было не нужно.

"Зря закрыли храмы. Вспомните Символ Веры - верую в Соборную, Апостольскую Церковь. То бишь: наличие прихожан обязательно. Одних священнослужителей недостаточно", - заявил он.

Что касается нападок на журналистку, он также ответил:

"Не знаю: может быть, кому-то нравится, что тебе, как в зоопарке медведю морковку, суют в морду камеру?! Мне - нет! Я против стукачей и паразитов, хайпующих на чужих жизнях.

Мерзкая работа - подсматривать. Зря поощряем. Допоощряемся. Как говорится: не Сталин миллионы доносов написал", - указал Охлобыстин.

В России, как во многих других странах, действует запрет на массовые мероприятия. По данным портала "Медуза", на 20 апреля число заболевших коронавирусом в стране достигло 47 121. Лидером по числу заболевших остается Москва - 26 350 случаев.