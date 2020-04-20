Попавшая в реанимацию Татьяна Буланова жаловалась на отсутствие денег

Артистка упомянула, что у нее "деньги закончились".

"А жить на что-то надо, еду покупать надо — это никто не отменял. И кот орет голодный", добавила она.

Звезда объяснила, что у нее ухудшилось финансовое положение в связи с отменой концертов из-за пандемии коронавируса.

Певица даже предположила, что она может умереть не от COVID-19, а от голода.

Напомним, 11 апреля стало известно, что Татьяна Буланова была госпитализирована в предынсультном состоянии. Позже она вышла на связь с поклонниками и сказала, что ей уже лучше.