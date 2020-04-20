Пн, 20.04.2020
Мы семьей живем в арабской части Тель-Авива. Здесь карантин протекает иначе. Два дня были беспорядки, после того как полиция остановила парня, нарушившего карантин, — за него заступились остальные жители. Они перекрыли дороги, жгли шины и мусорки. Евгения Шейко

Попавшая в реанимацию Татьяна Буланова жаловалась на отсутствие денег

Татьяна Буланова

ФОТО: https://www.instagram.com/buslya/?hl=en

Российская певица Татьяна Буланова, которая сейчас находится в больнице, ранее жаловалась на отсутствие денег. Запись со словами звезды вышла в эфире программы "Ты не поверишь!". 

Артистка упомянула, что у нее "деньги закончились". 

"А жить на что-то надо, еду покупать надо — это никто не отменял. И кот орет голодный", добавила она. 

Звезда объяснила, что у нее ухудшилось финансовое положение в связи с отменой концертов из-за пандемии коронавируса.

Певица даже предположила, что она может умереть не от COVID-19, а от голода.

Напомним, 11 апреля стало известно, что Татьяна Буланова была госпитализирована в предынсультном состоянии. Позже она вышла на связь с поклонниками и сказала, что ей уже лучше. 

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ