Попавшая в реанимацию Татьяна Буланова жаловалась на отсутствие денег

Российская певица Татьяна Буланова, которая сейчас находится в больнице, ранее жаловалась на отсутствие денег. Запись со словами звезды вышла в эфире программы "Ты не поверишь!".
Артистка упомянула, что у нее "деньги закончились".
"А жить на что-то надо, еду покупать надо — это никто не отменял. И кот орет голодный", добавила она.
Звезда объяснила, что у нее ухудшилось финансовое положение в связи с отменой концертов из-за пандемии коронавируса.
Певица даже предположила, что она может умереть не от COVID-19, а от голода.
Напомним, 11 апреля стало известно, что Татьяна Буланова была госпитализирована в предынсультном состоянии. Позже она вышла на связь с поклонниками и сказала, что ей уже лучше.
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