Почему на самом деле нельзя спать с мокрой головой

Многие предпочитают ложиться спать с мокрой головой, поскольку им не хочется тратить время на то, чтобы высушить волосы. Однако такой подход может быть опасным и привести к нежелательным последствиям для организма. "Рамблер" рассказал, почему же.

Известный факт - мокрые волосы больше подвержены повреждению, так как под воздействием воды они становятся тоньше и эластичнее. Мы же пока спим переворачиваемся с одного бока на другой. В итоге - посеченные кончики, ломкость и выпадение.

А что говорят медики?

Они также не рекомендуют засыпать с влажными волосами. Дело в том, что существует риск застудить волосяную луковицу. Во время сна мокрые волосы становятся холодными. Это может привести к тому, что волосяные луковицы могут воспалиться. А это, в свою очередь - покраснения на коже, зуд и гнойники.

Что еще

Эксперты также говорят о том, что скопившаяся в подушке влага может способствовать размножению в ней пылевых клещей, которые являются сильнейшим аллергеном, вызывающим кожные и дыхательные заболевания.

Если вам необходимо ложиться спать с мокрыми волосами, то вам лучше выбирать атласные наволочки.